Правоохоронці встановили, що він завдав шкоди компаніям на 26 млн грн

Буковинець продав підроблені кросівки відомих брендів на понад 15 млн грн. Чоловік торгував взуттям без офіційного оформлення і через інтернет. Правоохоронці з'ясували, що тепер чоловік має відшкодувати власникам торгових марок 26 млн грн.

Працівники управління Бюро економічних безпеки в Чернівецькій області завершили розслідування і передали справу чоловіка до суду. Під час розслідування правоохоронці встановили, що 28-річний житель Дністровського району отримував від невідомих людей великі партії контрафактного взуття.



«Обвинувачений не зареєстрував приватного підприємства і не мав дозволу на торгівлю товарами. Однак, чоловік організував тіньовий бізнес з продажу контрафактного спортивного взуття відомих брендів. Товар він реалізовував через інтернет та в соціальних мережах», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 4 жовтня.

Правоохоронці з’ясували, що буковинець з січня 2022 по грудень 2023 року «бізнесмен» одержав від незаконної діяльності майже 15,5 млн грн доходів, які незаконно легалізував. Також такими діями він завдав компаніям-власникам торгових марок шкоду на понад 26 млн грн.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя Дністровського району за ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Окрім того, що чоловік повинен повернути 26 млн грн фірмам, йому також загрожує штраф в розмірі 255 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.