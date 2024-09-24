Під час обшуку правоохоронці вилучили 3400 ящиків хімії

На Буковині кіберполіцейські викрили злочинну групу, яка виготовляла фальсифікат побутової хімії під виглядом світових брендів. Незаконний бізнес організували троє жителів області. Рідкі та сухі порошки продавали на ринку в Чернівцях та через інтернет. Під час обшуку правоохоронці вилучили 3400 ящиків хімії.

Під час розслідування кіберполіцейські в інтернеті натрапили на оголошення про продаж побутової хімії світових брендів за значно нижчими цінами, а ніж ринкові. Правоохоронці спільно з детективами Бюро економічної безпеки встановили, що троє буковинців налагодили в регіоні виготовлення фальсифікованої продукції, а саме миючих засобів.

Товар буковинці виготовляли в приміщеннях, де облаштували лінію. Буковинці маркували торговельними марками трьох провідних світових корпорацій.

«Виготовлену продукцію бізнесмени продавали через різні інтернет-магазини, а також на одному з гуртових ринків Чернівців», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 24 вересня.

Правоохоронці провели сім обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції, а також у місцях проживання чоловіків. Вилучено понад 3600 ящиків миючих засобів, пакувальні матеріали, мобільні телефони й компʼютери, а також чорнові записи й документацію, котрі підтверджують протиправну діяльність буковинців.

Детективи Бюро економічної безпеки оголосили трьом буковинцям про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Злочинні групі загрожує штраф до 255 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.