Вартість підробленого товару склала майже 2 млн грн

На Буковині суд оштрафував жителя Чернівецького району за продаж 40 тонн фальсифікованого пального. Працівник місцевої нафтобази розбавляв бензин невідомою речовиною і продавав його поза обліком. Вартість підробленого товару склала майже 2 млн грн. Чоловіка затримали і оголосили про підозру в липні 2023 року.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області встановили, що працівник нафтобази таємно брав звичайне паливо, до нього доливав різні хімічні сполуки, і тим самим збільшував об’єм рідини. Чоловік робив це для того, щоб отримати більше прибутку від продажів. Він реалізовував незаконно виготовлений бензин марки А-92.️

Експерти встановили, що чоловік підробив 40 тонн бензину А-92

️«Під час обшуків детективи Теруправління вилучили близько 100 тонн пального. За результатами експертиз фальсифікованими були понад 40 тонн. Їх орієнтовна вартість складає 2 млн грн», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в п’ятницю, 8 березня.

️Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України. ️За рішенням суду йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 тис. гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.