Суд оштрафував буковинця за продаж 40 тонн фальсифікованого пального
Чоловік заплатить 119 тис. грн штрафу
На Буковині суд оштрафував жителя Чернівецького району за продаж 40 тонн фальсифікованого пального. Працівник місцевої нафтобази розбавляв бензин невідомою речовиною і продавав його поза обліком. Вартість підробленого товару склала майже 2 млн грн. Чоловіка затримали і оголосили про підозру в липні 2023 року.
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області встановили, що працівник нафтобази таємно брав звичайне паливо, до нього доливав різні хімічні сполуки, і тим самим збільшував об’єм рідини. Чоловік робив це для того, щоб отримати більше прибутку від продажів. Він реалізовував незаконно виготовлений бензин марки А-92.️
Експерти встановили, що чоловік підробив 40 тонн бензину А-92
️«Під час обшуків детективи Теруправління вилучили близько 100 тонн пального. За результатами експертиз фальсифікованими були понад 40 тонн. Їх орієнтовна вартість складає 2 млн грн», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в п’ятницю, 8 березня.
️Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України. ️За рішенням суду йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 тис. гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.