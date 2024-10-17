Неякісне пальне реалізовували на заправках в Чернівецькому районі

На Буковині правоохоронці викрили підприємця, який продавав на АЗС фальсифіковане пальне. Загалом працівники Бюро економічної безпеки вилучили 8 тонн неякісного пального. Неякісне бензин та дизпаливо реалізовували на заправках в Чернівецькому районі.

Під час рейду працівники Бюро економічної безпеки спільно з прокуратурою Чернівецької області виявили підприємця, який нелегально продавав фальсифіковане пальне. Продукцію буковинець реалізовував на двох заправках Чернівецького району. Під час розслідування правоохоронцям вдалося вилучити більш як 8 тонн неякісного пального.

Всі паливно-мастильні матеірали - конфіскували

«За результатами експертизи, пальне, яке реалізовувалося на цих заправках, не відповідало вимогам державних стандартів», – повідомили в територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в четвер, 17 жовтня.



‍Правоохоронці провели санкціоновані обшук на двох АЗС. Під час розслідування детективи вилучили гроші, реєстраційно-дозвільні документи, чорнові записи, комп’ютери та пально-мастильні матеріали.

За результатами розслідування підприємцю оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України (Незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів).Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.