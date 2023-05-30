Поминальне деревце складається з різних хлібних фігурок

Буковинське поминальне деревце внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Кілька століть в Чернівецькій області існує народний обряд на похорон випікати спеціальне хлібне деревце. Висота його має досягати зросту дитини, або дорослої людини.

У різних громадах поминальне деревце називають також по-різному: пом, парастас, деревце, коливце, прутчик. Однак його значення всюди однакове – деревце символізує земний шлях покійника і його дар на той світ.

Деревце складається по вертикалі з чотирьох поверхів, які означають різні рівні життя людини. Найвищий – небесний, котрий зображується через два з’єднані хрестики або сердечко на вершечку деревця. По горизонталі часто розділяється на 9 павсиків (прутів, сегментів), які символізують дев’ять кіл шляху душі в потойбіччі.

Під час процесії похорону деревце несуть поруч з труною покійника. Після того як відбудеться поминальна служба в одних селах хлібні фігурки з деревця роздають дітям. А в інших громадах коливце залишається для священика, а він віддає хліб чотирьом людям, які несли деревце, та тим, хто ніс труну та кришку.

«Експедиційне вивчення цієї традиції Буковинський центр культури і мистецтв розпочав 5 років тому і за цей час, завдяки його дослідникам етнографії у громадах, вдалося створити класифікацію цього ритуального атрибута, зібрати фото- та відеоархів, опублікувати кілька наукових та науково-популярних нарисів про цей звичай», – повідомили в Чернівецькій ОВА.

Рішенням експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики елемент «Буковинське поминальне деревце з дарами» внесли до списку національної культурної спадщини. В Чернівецькій ОВА також додали, що цей елемент є спільним для українців Буковини, румунів та молдован. Також досліжники вже зняли та презентували документальний фільм «Буковинський обрядовий хліб».