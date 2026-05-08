Буковинський державний медичний університет

У Буковинському державному медичному університеті відкрили нові спеціальності для вступників 2026 року. Тут навчатимуть парамедиків та клінічних психологів. В університеті розповіли про деталі вступу.

Як вказано у повідомленні Буковинського державного медичного університету, під час вступної кампанії 2026 оголосили набір на нові та актуальні спеціальності рівня бакалавра.

Нові спеціальності у Буковинському медичному університеті:

С4 Психологія – Клінічна психологія;

І5.02 Екстрена медицина – Парамедик.

«Це напрямки є критично важливими для суспільства та ринку праці. Попит на фахівців у сфері ментального здоров’я та екстреної медицини стрімко зростає», – повідомили в університеті.

Умовами вступу є результати НМТ від 100 балів.

Чому варто обрати ці спеціальності?

практикоорієнтоване навчання;

сучасні освітні програми;

реальні кар’єрні перспективи;

високий соціальний запит на фахівців.

Нагадаємо, що у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького також відкрили дві нові спеціальності.