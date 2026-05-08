В Буковинському медуніверситеті навчатимуть парамедиків та клінічних психологів
У Буковинському державному медичному університеті відкрили нові спеціальності для вступників 2026 року. Тут навчатимуть парамедиків та клінічних психологів. В університеті розповіли про деталі вступу.
Як вказано у повідомленні Буковинського державного медичного університету, під час вступної кампанії 2026 оголосили набір на нові та актуальні спеціальності рівня бакалавра.
Нові спеціальності у Буковинському медичному університеті:
- С4 Психологія – Клінічна психологія;
- І5.02 Екстрена медицина – Парамедик.
«Це напрямки є критично важливими для суспільства та ринку праці. Попит на фахівців у сфері ментального здоров’я та екстреної медицини стрімко зростає», – повідомили в університеті.
Умовами вступу є результати НМТ від 100 балів.
Чому варто обрати ці спеціальності?
- практикоорієнтоване навчання;
- сучасні освітні програми;
- реальні кар’єрні перспективи;
- високий соціальний запит на фахівців.
