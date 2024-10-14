Інцидент трапився в с. Плоска на КПП «Горлеча»

Двох буковинців, які у березні із сокирами напали на працівників ТЦК в Путильській громаді, отримали по більше ніж 3 роки в'язниці кожен. В Путильському районному суді чоловіки свою вину визнали лише частково.

Інцидент трапився 7 березня в гірському селі Плоска на контрольно-пропускному пункті «Горлеча» Путильського району. Відео нападу опублікували майже всі українські ЗМІ. На ньому один водій «Ниви» наїхав на працівника ТЦК, а інший, сидячи верхи на коні, накинувся з сокирою на військового.

Слідчі з’ясували, що до нападу причетні двоє місцевих жителів, які є рідними братами. Це Борис та Олександр Крашеніннікови, один з них – чинний військовослужбовець. Спочатку до військових на коні під’їхав 28-річний чоловік, який у руках тримав сокиру. Поки вони стояли на дорозі і спілкувалися, інший місцевий житель, керуючи жовтою «Нивою», з розгону наїхав на 41-річного службовця ТЦК і збив його, ще один військовий встиг відскочити.

Потім 43-річний водій «Ниви» розвернувся, знову під’їхав до представників ТЦК, вийшов з машини із сокирою та завдав їм кілька ударів обухом.

«За допомогою двох господарських сокир чоловіки нанесли сержанту по одному удару кожен металевим обухом в ділянку плеча та передпліччя. Через це потерпілий військовослужбовець отримав ушкодження у виді синців надпліччя. передпліччя, також на ногах. Окрім того лікарі в нього діагностували садна на кисті. Усі ці ушкодження відносяться до легких», – йдеться у вироку Путильського районного суду від 26 вересня.

Потім чоловіки підійшли до службового автомобіля Seat Alhambra і сокирою розбили чотири вікна та потовкли кузов. Потіс обоє нападників поїхали геть.

В суді брати свою провину визначила частково, а саме у вчиненні хуліганства. 43-річний чоловік під час судового засідання зазначив, що скоїв злочин через гнів за зниклого на війні сина. Того дня він працював в лісі. Близько обіду повертався на авто «Нива» і помітив працівників ТЦК неподалік від КПП біля гаража. Коли проїжджав біля них, то через несправні гальма зачепив чи то автомобіль військових, чи то потерпілого. Щоб переконатися, кого саме він зачепив, то підозрюваний розвернувся і поїхав назад до працівників ТЦК. «Виходячи з автомобіля одразу взяв сокиру, яка була у його автомобілі і пішов до працівників ТЦК. Потерпілий почав погрожувати, всі кричали і погрожували. Він замахнувся на потерпілого сокирою "для страху" і зі злості наніс один удар сокирою по автомобілю, оскільки перелякався, бо думав, що працівник ТЦК має зброю», – повідомили у вироку суду.

Також обвинувачені зазначили, що раніше бачили постраждалого військового біля приміщення районного ТЦК, куди 43-річний буковинець приходив з приводу зниклого безвісти на війні сина. Саме через це у нього й виникла злість на ТЦК. Також Крашеніннікови на суді попросили вибачення у потерпілого.

28-річний буковинець додав, що раніше його на КПП не ніколи не зупиняли, однак цього разу зупинили, виникла сварка. За словами обвинуваченого, якби із ним нормально розмовляли працівники ТЦК, то він привіз би їм документи, оскільки вручення повістки не боїться. Також чоловік додав, що до цього служив у добровольчому батальйоні «Вовки да Вінчі» у 67 бригаді Правого сектору, однак заробітної плати не отримував, із наказом про звільнення його не ознайомлювали.

Суддя Путильського районного суду Уляна Стефанко розглянувши усі докази та свідчення ухвалила призначити 43-річному буковинцю 3 роки і 6 місяців ув’язнення, а 28-річному обвинуваченому – 3 роки і 3 місяці. Окрім того, строк відбуття покарання обвинуваченим рахувати з дня набрання вироком законної сили. Вирок можна оскаржити в апеляції.