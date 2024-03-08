Водій жовтої Ниви спочатку збив одного з військових на дорозі, а потім кілька разів вдарив обухом сокири та розбив авто ТЦК

На Буковині жителі Путильської громади з сокирами напали на працівників ТЦК. Напад трапився 7 березня в с. Плоска на контрольно-пропускному пункті «Горлеча» військових та поліцейських. Відео з ймовірним нападом та побиття військовослужбовців оприлюднили в Telegram-каналі «Хороші Чернівці». У поліції Буковини ZAXID.NET зазначили, що особи нападників вже встановили і подію розслідують за статтею про хуліганство.

Близько обіду 7 березня в селі Плоска Путильського району двоє місцевих жителів напали на представників ТЦК. Спочатку до військових на коні під’їхав чоловік, який у руках тримав сокиру. Поки вони стояли на дорозі і спілкувалися, інший місцевий житель, керуючи жовтою «Нивою», з розгону наїхав на 41-річного службовця ТЦК і збив його, інший військовий встиг відскочити.

Потім водій «Ниви» розвернувся, знову під’їхав до представників ТЦК, вийшов з машини із сокирою та завдав їм кілька ударів обухом. Потім підійшов до автомобіля, який, ймовірно, належав представникам ТЦК, і сокирою розбив всі вікна та потовк бляху. Після цього обоє місцевих мешканців поїхали геть.

У поліції Буковини повідомили ZAXID.NET, що всіх причетних до нападу правоохоронці вже встановили. Це 28-річний та 43-річний жителі села Плоска. За фактом бійки порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

«Це сталося в селі Плоска, це прикордонна зона. Там стоїть постійно контрольно-пропускний пост, на якому перебувають військові, поліція. Місцеві жителі самі прийшли до них і почали нападати. Зараз правоохоронці розслідують цю справу. Є факт наїзду на людину, згодом змінять правову кваліфікацію, доповнять, і підозру оголосять всім нападникам», – зазначила речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Зі слів поліцейської, один з військовослужбовців отримав травми. Його направили на проходження судово-медичної експертизи, щоб встановити тяжкість тілесних ушкоджень. У Чернівецькому обласному ТЦК СП поки що не прокоментували цю ситуацію.