Чоловік купив дві банки і зберігав метал в туалеті

Жителя Чернівців засудили до умовного покарання за незаконне зберігання 5,5 кг ртуті. В суді встановили, що чоловік купив дві банки і зберігав метал в туалеті. В суді обвинувачений пояснив, що планував пізніше продати ртуть. Окрім того, чернівчанин визнав свою вину і розкаявся.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що житель Чернівців Олександр Думанський незаконно придбав отруйну речовину, а саме ртуть металічну. при цьому чоловік не мав жодних відповідних дозвільних документів на таку купівлю. Ртуть містилася в двох герметично закритих скляних ємностях. Чернівчанин перевіз метал додому і зберігав її в туалеті. В суді чоловік зазначив, що потім планував продати ртуть за вигіднішою ціною.

«Під час проведення санкціонованого обшуку 21 грудня 2023 року за адресою проживання обвинуваченого правоохоронці знайшли в санвузлі дві скляні банки. В середині ємностей була ртуть, маса якої складала 5,5 кг. Така вага за законодавством становить особливо великі розміри», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 5 квітня.

Обвинувачений та прокурор Чернівецької окружної прокуратури уклали угоду про визнання винуватості. В суді чоловік розкаявся і попросив суворо не карати його. Суддя призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак потім замінив вирок на м’якший і встановив умовне покарання терміном на 1 рік.

Також чоловік повинен заплатити понад 7 тис. грн за проведення експертизи та судового збору. На вирок можна подати апеляційну скаргу.