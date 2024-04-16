Чоловік свою провину повністю визнав

Чернівецький суд засудив чоловіка за замах на вбивство свого суперника. Буковинець вирішив так помститися своїй колишній співмешканці. Правоохоронці затримали замовника. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Влітку 2022 року житель Чернівецького району вирішив здійснити вбивство свого суперника через ревнощі до колишньої дружини. З колишньою співмешканкою підозрюваний давно не проживав, однак забажав позбутися її 29-річного цивільного чоловіка.

Через знайомих 42-річний буковинець знайшов виконавця, який погодився на таку роботу. Як аванс надав чоловіку свій автомобіль марки Volkswagen Passat, а після виконання замовлення обіцяв йому доплатити ще 20 тис. грн.

Замовника вбивства поліцейські затримали в квартирі знайомої

«Виконавець звернувся до правоохоронців, відтак всі подальші дії відбувались під їхнім контролем. 16 червня 2022 року поліція оприлюднила повідомлення з проханням розпізнати особу чоловіка, знайденого зі слідами насильницької смерті. Тоді ж підозрюваний, розуміючи, що злочин доведений до кінця, покинув своє місце проживання», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 16 квітня.

Правоохоронці швидко затримали буковинця у квартирі своєї знайомої. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (Готування до організації умисного вбивства, вчиненого на замовлення). В суді свою вину обвинувачений визнав повністю. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою. На вирок ще можна подати апеляційну скаргу.