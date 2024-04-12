Чоловіки побили буковинця, а потім запхали тіло в авто і зіштовхнули в яр

На Буковині суд виніс вироки трьом чоловікам, яких підозрювали в жорстокому вбивстві кредитора. Організатор і спільник отримали по 15 років, ще один причетний – 14 років ув’язнення. Чоловіки побили буковинця, а потім запхали тіло в авто і зіштовхнули в яр. В суді обвинувачені своєї вини не визнали.

Правоохоронці з’ясували, що в 2022 році 52-річний підприємець організував умисне вбивство свого знайомого, якому заборгував значну суму грошей. До скоєння злочину він залучив двох своїх знайомих.

«Слідство встановило, що організатор одержав від потерпілого 20 тис. доларів, які мав повернути через рік. Боргу він так і не повернув, а щоб не бути винним, вирішив позбавитись від кредитора», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 12 квітня.

Вбивці запхали тіло чоловіка в авто, щоб замести сліди

У травні 2022 року разом з двома спільниками він виманив потерпілого на зустріч до одного зі складських приміщень на території села Молодія Чернівецького району. Там вони з особливою жорстокістю побили чоловіка. Травми виявилися не сумісні з життям.

Переконавшись, що чоловік помер, нападники заволоділи його документами, особистими речами та 10 тис. грн. Щоб приховати сліди злочину, вони помістили тіло чоловіка у його автомобіль та зіштовхнули машину в яр у лісосмузі.

Авто зловмисники зіштовхнули в яр, щоб його не знайшли

Правоохоронцям вдалося розкрити злочин упродовж доби. Під час санкціонованого обшуку у організатора вбивства вилучили зброю та набої до неї. В суді чоловіки свою вину не визнали. Однак суддя, заслухавши прокурора та захисників, визнав жителя Молодії Чернівецького району та двох його спільників винними в організації умисного вбивства, крадіжки, незаконного поводження зі зброєю, викрадення документів та незаконного заволодіння транспортним засобом. Організатору та одному зі спільників присудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Третьому співучаснику злочину призначено покарання у виді 14 років ув’язнення. До набрання законної сили вироком суду вони перебуватимуть під вартою. На вирок суду можна також подати апеляційну скаргу.