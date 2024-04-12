Двох раніше судимих жителів Калуша підозрюють у вбивстві свого 36-річного знайомого

Двох раніше судимих жителів Калуша підозрюють у вбивстві свого 36-річного знайомого. Прикарпатці побили чоловіка до смерті та закопали його тіло у лісі. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 12 квітня, подія сталася 5 квітня цього року в одному із сіл Калуського району. 32-річний та 35-річний раніше судимі жителі Калуша жорстоко побили двох своїх знайомих. Один з потерпілих помер на місці.

«Під час розпивання спиртних напоїв підозрювані з метою заволодіння майном побили свого знайомого до втрати свідомості. Після цього між ними виник конфлікт із 36-річним чоловіком. Вони били його, доки той перестав подавати ознаки життя. Щоб приховати сліди злочину, підозрювані вивезли тіло у лісовий масив і закопали», – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці затримали підозрюваних, їх взяли під варту. За вбивство та розбій прикарпатцям загрожує довічне ув’язнення.