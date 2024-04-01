Тіло жінки наступного дня виявила односельчанка

На Буковині чоловік до смерті побив свою сусідку. Вбивство сталося вночі увечері 29 березня в селі Киселів Чернівецького району. Тіло 69-річної жінки знайшли знайомі наступного дня. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника та наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру у скоєному. Буковинцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Жителька села Киселів 30 березня повідомила на спецлінію «102» про те, що знайшла мертвою свою 69-річну знайому. За словами односельчанки, жінка мала тілесні ушкодження. Працівники поліції оперативно прибули на місце вбивства буковинки.

«На місці події правоохоронці встановили, що напередодні, пізно ввечері 29 березня під час розпивання алкоголю в помешканні 69-річної місцевої жительки, між 57-річним чоловіком та господаркою виникла словесна суперечка. Внаслідок конфлікту чоловік завдав пенсіонерці декілька ударів руками по голові та шиї», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 1 квітня.

Від отриманих травм буковинка померла. Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тіло загиблої співробітники поліції направили для проведення судово-медичної експертизи. 57-річному чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Також слідчі поліції готують клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу.