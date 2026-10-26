На Буковині після атаки БпЛА зникла електроенергія

Увечері в понеділок, 26 жовтня, росіяни атакували Чернівецьку область реактивним дроном. Безпілотник пошкодив енергетичний об’єкт, що призвело до знеструмлення частини області. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

«Увечері 26 жовтня Буковина зазнала атаки реактивного ударного безпілотника. Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання», – повідомив Руслан Осипенко.

За словами начальника ОВА, постраждалих унаслідок атаки немає. Своєю чергою «Чернівціобленерго» повідомило абонентів, що пошкодження енергооб’єкта може призвести до аварійних відключень електроенергії. Журналісти «Суспільного» повідомляють, що близько 20:00 у частині області зникла електроенергія.

Крім того, через знеструмлення в Чернівцях тимчасово не курсують тролейбуси, а воду в місті подають зі зниженим тиском.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«У зв'язку з відключенням електроенергії в м. Чернівці, наразі подача води в місті проводиться з пониженим тиском. Просимо мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Ситуація перебуває під контролем, стабілізаційні роботи тривають», – написали у «Чернівціводоканалі».

Нагадаємо, увечері 25 жовтня росіяни атакували дронами Хмельниччину. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав енергооб’єкт у Кам’янець-Подільському районі, що призвело до аварійних відключень електроенергії.