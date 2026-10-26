Тривають роботи з відновлення пошкоджених енергообʼєктів

Увечері неділі, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Через атаку виникли відключення у частині регіону, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Про загрозу атаки російських дронів пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила близько 19:30. За даними український військових, тоді безпілотник рухався на межі Житомирської та Хмельницької областей.

Згодом, близько 20:50, міський голова Камʼянець-Подільська Михайло Посітко повідомив, що на території громади зафіксували вибухи. Вибухи підтвердили у Хмельницькій ОВА та повідомили, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру.

«У Кам’янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

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За даними Тюріна і Посітка, внаслідок атаки також пошкоджені вікна у двох житлових будинках. Інформації про постраждалих через дроновий удар не надходило.

Після удару по енергетиці у Камʼянці-Подільському протягом ночі кілька разів повторно оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок російської атаки на Хмельницький припинило роботу українсько-німецьке підприємство «2К», яке виготовляє побутову хімію та косметичні засоби. Удар пошкодив виробничі потужності, інфраструктуру та офісні приміщення.