Бурштинська міськрада витратить 2,75 млн грн на оглядову вежу
Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Івано-Франківської області визначив підрядника будівництва оглядової вежі в релігійно-історичному центрі «Гора над Дністром» в селі Новий Мартинів, повідомило місцеве видання «Галичина».
Виконавцем будівництва обрали ПАТ «СТМ» (м.Бурштин). Вартість робіт становить 2,75 млн грн. Планується, що будівництво завершиться до 1 грудня 2024 року.
За даними Youcontrol, засновником ПАТ «СТМ» є житель Івано-Франківська Яценко Тарас Васильович. Проєкт оглядової вежі став переможцем Обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 28 лютого 2023 року міський голова Бурштина Василь Андрієшин підтвердив актуальність реалізації проєкту.
Нагадаємо, влітку Україною пройшла хвиля обурення некритичними витратами держави та органів місцевого самоврядування. Зокрема, у Львові вже тричі проводили акцію під гаслом «Спочатку дрони, потім стадіони», яку організував активіст Святослав Літинський. Її учасники пікетували Львівську ОДА з вимогою скасувати тендери на некритичні потреби. Після третього пікету, який відбувся 22 вересня, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький доручив головам громад впродовж тижня проаналізувати доцільність оголошених тендерних закупівель та тих, які планують провести цьогоріч. Подібні протести проти некритичних витрат пройшли й у інших містах.