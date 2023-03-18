Галицький районний суд Івано-Франківської області зобов’язав Бурштинську ТЕС виплатити 589 тис. грн рідним працівника, який загинув внаслідок нещасного випадку три роки тому. Про це з посиланням на вирок суду повідомив «Курс».

Інцидент трапився 23 березня 2020 року. У паливно-транспортному цеху Бурштинської ТЕС під час подавання вагонів тепловозом до роторного вагоноперекидача смертельно травмувався складач поїздів.

Як вказано у матеріалах справи, диспетчер дав вказівку складачу поїздів зчепити та доставити на вагоноперекидувач 18 вагонів, чим порушив техніку безпеки на виробництві, адже, відповідно до техніко-розпорядчого акту можна подавати лише 16 вагонів.

Під час підготовки вагонів до вивантаження, складач поїздів зайшов в робочу зону вагоноперекидача, де його притисло першим вагоном до стіни. Внаслідок нещасного випадку він помер.

Слідчі оголосили про підозру диспетчеру паливно-транспортного цеху ТЕС. У суді він свою провину не визнав, зазначивши, що більшу кількість вагонів складач вирішив подати з власної ініціативи.

Прокуратур у суді стверджував, що складач поїздів був у стані алкогольного сп’яніння, а підсудний повинен був це проконтролювати і відсторонити його від роботи. Експертиза виявила у крові загиблого 0,41 проміле етилового спирту, однак, за словами експертів, це не вказує на вміст алкоголю.

10 березня Галицький районний суд визнав диспетчера паливно-транспортного цеху ТЕС винним у порушенні правил безпеки на роботі за ч. 2 ст. 272 ККУ та призначив три роки ув’язнення. Однак від відбування покарання його звільнили, замінивши ув’язнення іспитовим строком на два роки.

Крім цього, суд зобов’язав Бурштинську ТЕС сплатити мамі загиблого 89,1 тис. грн матеріальної шкоди та 300 000 – моральної. Ще 200 000 підприємство має виплатити його сестрі.