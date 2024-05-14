Клумба з підручних матеріалів – досить поширений експеримент серед початківців садівників

Красиві клумби – це чудовий спосіб прикрасити своє подвір’я і зробити акцент на рослинах. Якщо ви хочете урізноманітнити свій сад, али при цьому не витрачати на це багато коштів, тоді ZAXID.NET пропонує декілька економних варіантів клумб своїми руками.

Правила планування клумб:

якщо рослина має високу ніжку, її бажано висаджувати в центральну частину клумби;

рослини на одній клумбі повинні максимально підходити одна до одної за кольором;

по краях квіти садять більш щільно, а при русі до центру клумби між кожною рослиною варто залишати все більшу відстань.

Клумба з підручних матеріалів

Клумба з підручних матеріалів – досить поширений експеримент серед початківців садівників, адже часто в будинку є такі речі, які більше не використовуються, але і викинути їх шкода. Саме такі речі найчастіше стають основою для майбутньої клумби, пише «Про ремонт».

Наприклад, якщо ви міняли в будинку вікна, але старі чомусь не викинули – прийшов час їх використовувати. Таке вікно можна закріпити на стіні будинку, пофарбувати його в яскравий колір і перетворити на ящик для квітів.

Квітники можна виготовити і зі старих меблів. Шухляди різних розмірів можна розмістити вздовж садової доріжки, із більш об’ємних ящиків можна виготовити лавочку з клумбами з боків. Не забудьте перед використанням покрити шафки спеціальним водовідштовхувальним розчином, в іншому випадку вони просто розмокнуть після першого ж дощу.

Клумба з каменів

Красиві клумби своїми руками з натурального каменю чудово вписуються в будь-який дизайн. Серед найпопулярніших матеріалів для оформлення клумби:

Пісковик. Це матеріал не вибагливий і не вимагає особливих умов при використанні. Він відрізняється незвичним зовнішнім виглядом, пористою і шаруватою структурою. Вапняк. Осадова гірська порода, яка також відрізняється незвичною структурою. Для оформлення саду краще віддати перевагу світло-сірому або кремовому кольору породи. Сланець. Суміш мінералів гірських порід, яка відрізняється пластинчастою структурою. Клумби біля будинку своїми руками часто просто висипають крихтою цього матеріалу, виглядає не тільки вишукано, але і незвичайно.

Клумба з дерева

Спили дерев дозволяють створювати оригінальні квітники. Непогано подібні елементи підходять і для обробки деревом клумби з інших матеріалів. З великих спилів (колод) можна зробити вазони шляхом видалення серцевини. Порожнечу заповнюють грунтом. Незважаючи на початковий неохайний вигляд, після висадки рослин клумба виглядає дуже благородно і гармонійно, поєднуючись з навколишнім середовищем.

Клумба-корзина з гілок

Оригінальна клумба-корзина, зроблена своїми руками з гілок дерев, підійде для висадки невеликих рослин і квітів. Для її створення потрібні:

прути тонкі й довгі (до 1,5-2 м);

прути товсті;

кілочки;

секатор;

дріт.

Спершу потрібно розфасувати прути на більш товсті і тонкі, оскільки першими слід вплітати гілки більшої товщини. Потім робимо розмітку майбутньої клумби і по її периметру забиваємо кілочки, після чого їх обплітають.

Починати плести слід з того боку, який менш помітний. Для міцності краще скріплювати прути між собою дротом. Обплітати кілочки слід обов’язково з чергуванням (спереду-ззаду). Кожен кінець гілки потрібно зафіксувати дротом.

Після закінчення плетіння кілочки підрівнюють і приступають до плетіння ручки. Для цього з гілок слід сплести косу і вставити її кінці паралельно один одному з боків кошика. Її також фіксують дротом. В отриману клумбу-кошик укладають дренажний шар, потім ґрунт і висаджують квіти.