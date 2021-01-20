За підсумками останніх місцевих виборів у нас з’явився новий представницький орган – Львівська районна рада, яка налічує 64 депутати. Наразі мало хто навіть з політично активних мешканців Львівщини розуміє, що це таке і навіщо потрібне. Спробуємо дізнатися більше у Івана Мовчана – депутата Львівської районної ради. Вітаю вас.

Добрий день, пане Олеже.

Отже, ми багато знаємо про інтриги у Львівській міській раді, обласній раді – а про районну майже нічого не знаємо. Що це таке і як воно працює?

Ну, насправді інтриги відбуваються і в Львівській районній раді. Львівська районна рада – це рада, яка утворена вперше, тому що раніше не було такого, як Львівський район. Тому є ряд питань, які ми мусили обговорити на перших сесіях і приймати такі швидкі варіанти рішень і відповіді на ті чи інші запитання – навіть стосовно створення юридичної адреси Львівської районної ради.

На сьогоднішній день до складу Львівської районної ради ввійшло п’ять політичних сил, складається вона з 64 депутатів. Обраний голова, заступник, сформовані вже комісії постійно діючі – всього є дев’ять комісій. Також є тимчасова комісія – це комісія, яка займається реорганізацією, ліквідацією старих районних рад або районних рад, які не увійшли до нового територіального розподілу адміністративного.

Але от власне чим би вона мала займатися? Бо наразі ми розуміємо, що єдине чітко обумовлене завдання завдання – це ліквідувати старі ради і створити нову раду.

Всі шукають відповідь на це запитання. Наскільки я це розумію і наскільки це вдається дізнатися із засобів масової інформації (тому що ті всі питання стараємося відслідковувати, і не тільки наша політична сила, а взагалі, напевно, всі депутати, які увійшли в районні ради) – то всі повноваження районних рад на сьогоднішній день передані на базовий рівень, тобто на рівень ОТГ. Це стосується будь-якої діяльності, яка раніше була.

Зараз задача №1 районних рад нашої держави – це ліквідувати, об’єднатися, злитися з тими районними радами, які утворилися в новому адміністративному розподілу. Ми знаємо, що було в нас 490 районів – на сьогоднішній день створено 136 районів, це що стосується нашої держави. У Львівській області є сім районів.

Так, було двадцять, а тепер сім.

Задача, як я вже казав, – ліквідувати райони, які не увійшли до складу, і передати все майно на баланс, на користування ОТГ. І, разом з тим, якраз оце питання, яким ми займаємося. Не всі ОТГ відносяться з розумінням до того, що їм потрібно це забрати для забезпечення діяльності своїх населених пунктів, територіальних громад. Є такі, які це встигли зробити ще до виборів – з ними проблем немає. А є такі, які не зробили це і до сьогоднішнього дня.

Тобто я правильно розумію – ОТГ не хочуть брати на свій баланс комунальне майно, яке належало районним радам?

Так. Є майно, яке належало районним радам – зокрема, наприклад, є таке питання, як лікарні, поліклініки: є Пустомитівська районна лікарня, Кам’янка-Бузька районна лікарня, Городоцька. Ну, Городоцька – без проблем, вони вже взяли на баланс ту лікарню. Були проблеми з Кам’янка-Бузькою центральною районною лікарнею. Ми як фракція «Самопомочі» поставили собі за мету і здійснили – це поїхали в ту лікарню, познайомилися з керівництвом і з самою лікарнею. Бо спочатку складалося враження, що це якась така лікарня, яка навіть не здатна сама себе профінансувати чи вона не має фахівців якісних. Ми поїхали туди. Лікарня надзвичайно сучасна, багатоповерхова, з масою відділень – починаючи від пологового відділення і закінчуючи операційним. Надзвичайно сучасна лікарня, вона обладнана і новими рентген-апаратами…

А яка причина, що керівництво ОТГ не хоче брати?

Керівництво ОТГ переживає за те, що вони повинні будуть оплачувати комунальні послуги. Ну і, на жаль, вони чи не усвідомлюють, чи не знають, скільки саме належить ці комунальні послуги виплачувати, яка їхня вартість – і тому вони вагалися, брати чи не брати. Але в результаті перемовин (я так розумію, це було і з нашої сторони зроблено з керівництвом районної лікарні, а також голова районної ради також спілкувався з міським головою Кам’янки-Бузької) вони вже на сьогоднішній день досягають домовленості, що та лікарня буде передана. Там насправді дуже цікава лікарня, дуже сучасна лікарня, вона склала дуже приємне враження, що і як там відбувається, там головний лікар пан Роман [Кучерепа] дуже дбає про неї.

Зрозуміло. Але якщо ви роздаєте все майно, то фактично ви не маєте чим управляти. Є якийсь районний бюджет? Що депутати там ділять, розподіляють?

На сьогоднішній день ми передаємо все майно – це установи комунальної власності і підприємства комунальної власності. Установи – це школи, заклади освіти, ті ж лікарні. І комунальні підприємства – це ті, які обслуговували райони. Це все має бути передано. І тоді дійсно районна рада залишиться без тієї частини бюджету, яка би дозволяла їй вдало функціонувати в районі. На сьогоднішній день прийнятий бюджет – він складається з 1,7 мільйона гривень.

Це бюджет районної ради?

Бюджет районної ради на рік, я так розумію. Але ми як депутати також звернулися до Львівської обласної ради, щоби цей бюджет був переглянутий. Тому що це бюджет, який не дозволяє існувати районній раді.

Це фактично зарплата кількох людей.

Кількох людей… Її навіть не вистачить на зарплату кількох людей, тому що штат районної ради на сьогоднішній день також був з нами погоджений – це 17 осіб. Відповідно, тих коштів не вистачить для оплати їхньої зарплати, а також вони ще повинні якось існувати, і оплата комунальних послуг, і сплачувати ті ж з 1,7 мільйона податки. Тому це є таке питання…

Ви сказали, що досі невідомі остаточні повноваження цих рад. Коли партії висували своїх кандидатів до районної ради, так само нічого не було відомо. Для чого політичним партіям боротися за місця в раді, яка незрозуміло чим займається і які буде мати повноваження? Просто представлення своєї партії?

Мета ж не тільки політична…Так, представлення своєї партії. І все ж таки це є контакт з виборцями і надання їм допомоги в тих чи інших питаннях, які можуть виникати зараз або згодом в кожного з мешканців нашого Львівського району. І якраз робота депутата – знаходити контакт з людьми з ОТГ. Є в нас новостворені ОТГ, які також потребують консультації – тому що вони, як і ми, Львівська районна рада, тільки утворилися і вони також потребують допомоги.

Нещодавно в нас тут в ефірі була пані [Ірина] Гримак як голова обласної ради. І вона теж – «ми будемо консультувати всі ці новостворені ОТГ, як їм жити далі». І ви так само цим будете займатися, я правильно розумію?

Я розумію, що задача нашої фракції на сьогоднішній день – це допомогти розібратися з тими ОТГ, які новостворені, допомогти їм у передачі майна, в передачі установ. Не тільки самих об’єктів нерухомості, а там же за майном є і автомобілі, і різна оргтехніка – і воно все повинне не загубитися під час передачі, а якраз потрапити для користування мешканців тих новостворених ОТГ.

Зрозуміло. Але насамперед районній раді треба облаштувати хоча б своє життя чи існування. Наскільки розумію, ви зараз засідаєте в Пустомитах?

Так.

Хоча це Львівська районна рада – мали би у Львові?

Львівська районна рада засідає в Пустомитах, хоча юридична адреса – це та ж сама адреса, яка у Львівської обласної адміністрації: вулиця Винниченка, якщо я не помиляюся, 14. Вже другу сесію підряд ми знаходимося в приміщеннях…

14? В них 18, здається, в обласної адміністрації. А в облради 16.

Я міг переплутати, але це та ж сама будівля. Справа в тому, що ми вже другу сесію провели в приміщенні колишньої Пустомитівської районної державної адміністрації. Я кажу колишньої, тому що на сьогоднішній день вона не належить Пустомитівській ОТГ, вона передана на баланс – я так розумію, там було створене архітектурно-будівельне підприємство якесь комунальне, і все це майно Пустомитівської районної державної адміністрації перейшло їм. І на яких підставах ми знаходимося там, досі не розуміємо.

Ми як фракція поставили таке запитання голові районної ради, щоб з’ясувати, чому саме в Пустомитах, хоча це досить незручно як депутатам, так і, напевно, самому керівництву Львівської районної ради. Тому що Пустомити – це не є Львів. Якщо Львівська районна рада – це від Рава-Руської майже до Тернополя, то приїхати до Львова краще і зручніше, ніж їхати в Пустомити. Також там не обладнана сесійна зала, там немає системи «Рада». Був підготовлений лист за нашим проханням, голова Львівської районної ради написав лист до Львівської міської ради, щоб розглянули питання, чи можемо ми використовувати приміщення Шевченківської районної адміністрації – там є сесійна зала, проводився ремонт…

Так, там засідали міські депутати.

Там вона вся робоча, є обладнання і меблі відповідні, і навіть приміщення для роботи апарату. Отримали згоду від міського голови, від міської ради, щоби використовувати це приміщення для роботи Львівської районної ради. На жаль, ще досі ми залишаємося так. Буде третя сесія – ще невідомо, коли, але я так розумію, що вже робота в тому напрямі розпочалась.

Вже буде в новому приміщенні, у Львові?

Ні – в Пустомитах, знову ж таки. Хіба буде щось змінено. Поки що про це ніхто нічого не говорив і не повідомляв нас, де буде проводитися третя сесія. Але це буде одне з питань, яке ми зможемо задати.

А в чому проблема? Якщо місто дало згоду і керівництво районної ради теж, я так розумію, хотіло б у Львові засідати?

Чому саме так – ну, от незрозуміло.

Несподіваним було (принаймні багато медіа здивувалися) – головою районної ради обрали 26-річного підприємця Андрія Сулима. Він представляв найбільшу фракцію «Європейської солідарності». Чому саме його обрали? Я розумію, чому обрали представника ЄС.

Його обрали через голосування. Їх була більша кількість голосів – все ж таки представників партії «Європейська солідарність» є 30 з 64. Це переважна більшість – і, відповідно, обрати його для них не склало великої справи. Але Андрій сам по собі така людина амбітна, я так розумію, що він будує свою політичну кар’єру, і це його такий майданчик початковий.

Були більш досвідчені люди, безумовно, але чомусь обрали його. Значить, його кандидатуру розглядали на фракції, чи політична сила розглядала, запропонувала – і всі кандидати від цієї сили погодилися уступити йому місце, а не претендувати на нього, хоча мали певний досвід. Бо в раді, яка новостворена, без досвіду – я розумію, що йому складно, і в тому ж плані складно всім депутатам.

У нас і в міській, і в обласній радах, хоч це і не передбачено законом, формуються такі коаліції: оскільки немає домінуючої політичної сили, яка би там абсолютну більшість мала (як у парламенті у нас є «Слуга народу») – то тут немає такого, але все одно вони формують якісь такі коаліції. Є така коаліція в районній раді?

У районній раді, скоріш за все, є така коаліція: об’єдналися між собою партії «Європейська солідарність», «Слуга народу» і «Свобода».

Дуже цікаво. В обласній раді не так – там ніби «Свобода» не об’єдналася з цими двома партіями.

В районній – так. Це дало їм переважну більшість голосів. Відповідно, я бачу, що при формуванні тих самих постійно діючих комісій наша «Самопоміч» була не представлена ні жодним головою комісій, ні жодним заступником, ні жодним секретарем.

Тобто я правильно розумію, що в опозиції і «Самопоміч», і «Голос»?

Ну, «Голос» представлений якось частково – вони змогли досягнути з ними чи домовленості, чи яким чином… В них є представництво і серед заступників в постійно діючих комісіях, також і голова…

Ви якось це координуєте? Тому що ніби вважається, що «Голос» і «Самопоміч» – ідеологічно близькі партії. Принаймні в Львівській міській раді, в обласній вони пробують якось координувати свою діяльність, спільно вести.

Ми також пробуємо спільно вести свої напрями роботи. Я не скажу, що це не вдається – це вдається. Але, разом з тим, маючи переважну більшість голосів ЄС, «Слуги народу» і «Свободи», не вдається якось переконати, що ми також мали би бути представлені в тих чи інших комісіях. Але про це вже йшла розмова – я вже про це розповідав на одній з передач. І я можу, безумовно, ще про це поговорити, тому що досі це питання не вирішено. І маючи такий склад у фракції «Самопомочі» – там реально фахівці високого рівня, які були депутатами не одну каденцію, які займають і відповідні посади, і керували комунальними підприємствами, мають шалений досвід, яким вони би з радістю поділилися.

Може, маєте на увазі Михайла Сидоровича, якого ви висували на голову районної ради?

Так, і Михайла Сидоровича, який має досвід роботи в різних комунальних підприємствах…

Я розумію. У цьому контексті мене просто цікавить… Ви висували Михайла Сидоровича, «Голос» висував Галину Маївку – своїх кандидатів. Чому не був якийсь узгоджений кандидат, якщо ви претендували на щось? Кожна фракція свого висунула тоді, коли ЄС знайшла порозуміння з іншими партіями.

Справа в тому, що ЄС – 30 осіб з 64…

Але це не більшість – їм цього недостатньо було для обрання.

Їм достатньо було ще три голоси – і вони їх, значить, мали, якщо вони були настільки впевнені, що їхній претендент набере необхідну кількість голосів. І це питання щодо висунення кандидатури на голову районної ради – воно пролунало якраз у сесійній залі. Під час погоджувальних зустрічей нам не вдалося про це домовитися, тому ця ідея була висунута під час сесії.

Але навіть за вашого кандидата Михайла Сидоровича проголосувало 12 депутатів, а ваша фракція налічує 13. Чому?

Він не голосував сам за себе.

Чому? Він має право таке робити.

Значить, не скористався тим правом.

Тобто, може, не дуже хотів?

Безумовно, ви правильно кажете – 12 чоловік. Я вас ввів в оману: в нас на момент першої сесії один з депутатів був хворий. Це тому якраз вийшло 12 голосів.

Є якесь бачення більш-менш спільне – вже як мінімум кілька разів депутати зустрічалися – у цих умовах як розвивати оцей новостворений Львівський район? Це дуже різна територія з дуже різним економічним потенціалом. Вона справді дуже велика, розтягнута від одного краю області до іншого. Якісь пріоритети, що б ви хотіли робити? Я розумію, що ще повноважень особливих немає.

Повноважень немає. І не знаючи тих повноважень, якраз не є змога сформулювати ті бачення, які би ми хотіли втілювати, будучи депутатами Львівської районної ради. Але над тим ми працюємо.

От хочу вам сказати, що на цьому тижні планується зустріч комісій постійно діючих з різних питань. І якраз на тих комісіях буде відбуватися і планування, я так думаю, роботи на 2021 рік – хоча би на його якусь частину, чи квартал, чи півріччя. Тому що всі депутати нашої фракції повідомлені апаратом Львівської районної ради. Хоча, на жаль, вони чи порушують регламент, чи думають, що ще встигнуть… Досі не роздані матеріали, які ми би мали опрацювати для того, щоби відбулося повноцінно засідання постійно діючої комісії. Також немає на сьогоднішній день навіть порядку денного – я можу сказати за себе як представника комісії інформаційної безпеки, духовності, освіти, науки, молоді і спорту.

Ви вперше стали депутатом будь-якого рівня, наскільки я розумію?

Так, я вперше став депутатом.

Цей, якщо простими словами сказати, бардак політичний вас не дивує – в тому числі в раді, в яку ви обралися? Ви раніше політикою не займалися.

Ні-ні.

Ви не здивовані тим?

Я здивований тим. І тому все, що відбувається в Львівській районній раді, ми як фракція «Самопомочі» завжди стараємося наголосити на чіткому дотриманні законодавства, на чіткому дотриманні регламенту. Тому що перша сесія і друга сесія відбулися, на жаль, з порушенням регламенту. Це стосується, наприклад, того, що голосування відбувалося не поіменно. І вже друге пленарне засідання другої позачергової сесії відбулося відповідно до регламенту, де було поіменне голосування проведене.

Думаю, вас ще не раз чекають такі випадки чи здивування. Але сподіваюся, що ви до цього звикнете і зможете діяти в межах української політики – такої, як вона є.

Я думаю, що бажання голови районної ради (бажання в першу чергу, бо досвід відсутній) і його аргументи в плані того, чому ми в Пустомитах – бо там є дієвий апарат, який міг би йому допомагати в тому плані і не допускати таких прорахунків з тим же самим голосування, з оформленням протоколів – якщо це все додати докупи, то все ж таки мав би бути успіх і дотримання того законодавства і регламенту, про які йдеться мова. Перш за все – під час засідань наших.

Зрозуміло, дякую, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був Іван Мовчан – депутат Львівської районної ради, голова фракції «Самопомочі». Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.