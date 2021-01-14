Наприкінці минулого року 39-річна Ірина Гримак стала першою жінкою, що очолила Львівську обласну раду. «Я вас запевняю: за пять років ви Львівщину не впізнаєте!» – заявила вона під час своєї першої промови з трибуни облради. Сьогодні Ірина Гримак – гостя студії ZAXID.NET LIVE. Вітаю вас. Дякую, що прийшли нарешті, ми вас довго запрошували.

Мої вітання.

Дозвольте для початку привітати вас з цим обранням – і далі вже будемо говорити по вашій діяльності. Позавчора ви повідомили на свої сторінці у Facebook, що підписали Кодекс доброчесності депутата – це такий партійний кодекс «Європейської солідарності». Який у цьому сенс? Ви ж представляєте всю громаду.

Насправді я підписала Кодекс доброчесності як депутат – не як депутат «Європейської солідарності», а як депутат, який має представницький мандат довіри громади, яка обирала, в тому числі, і нашу політичну силу на виборах у 2020 році. І розцінюю це як кодекс особи посадової, яка сьогодні повинна відстоювати інтереси, ввірені їй громадами, і відповідно виконувати доброчесно і якісно ті покладені завдання й обов’язки, які сьогодні депутат, згідно з чинним законодавством, повинен виконувати. У цьому і бачу сенс підписання цього Кодексу.

Але ви на цьому наголошуєте у своєму дописі – що це кодекс «Європейської солідарності», це суто партійний кодекс, Петро Порошенко його багато де представляв.

Можливо, трактування не зовсім так зрозуміле…

Бо просто немає Кодексу доброчесності депутата облради.

По-перше, напевно, повторюсь вже не раз про те, що «Європейська солідарність» – політична сила, яку я представляю, в тому числі в обласній раді Львівської області – це політична сила, яка представлена сьогодні у всіх регіонах України. І дана ініціатива, яка була висловлена нашим лідером Петром Порошенком, була дуже позитивно сприйнята на рівні всіх наших однопартійців, у тому числі і тих, які сьогодні не представляють представницьких мандатів в тих чи інших радах.

Наголошую: в нас є достатньо чисельна партія. Якщо говорити про Львівщину, то це є близько 5000 членів – насправді досить велика й активна команда. І цей кодекс доброчесності – це, напевно, звичайна практика такого європейського прикладу моделі поведінки і моделі прийняття управлінських чи певних інших рішень, які сьогодні покладені на функції депутатів, представлених у тих чи інших радах нашого регіону, в тому числі й нашої держави.

Я розумію. Підписавши цей Кодекс, ви берете на себе якісь зобов’язання – моральні… Мене, наприклад, 10 пункт: «Поряд з державною символікою використовувати партійну символіку». Навіщо? Тим більше, ви в даному випадку його вже підписували як голова облради, яка представляє всю громаду, а не прихильників лише однієї партії. Як ви будете дотримуватися цього пункту?

Мова йде про те, що коли ідуть певні заходи (які, в тому числі, зініційовані політичною силою «Європейська солідарність»), однозначно, для мене є символічно і приємно, що я можу використовувати символіку, в тому числі, тої політичної сили, яка представлена сьогодні мною є в обласній раді як головою обласної ради. Я є, звичайно, людина позафракційна, але, попри те, очно розумію, що я…

Тобто ви залишаєтеся членом партії?

Звичайно, я залишаюся членом партії – це не заборонено законодавством.

І ви знаєте, в даному випадку скажу чесно: мені приємно, навіть попри те, що ви акцентуєте саме на тому пункті, де використання партійної символіки десь передбачається в певних заходах – і я наголосила, що це заходи, які ініційовані політичною силою «Європейська солідарність». Натомість приємно завжди бачити (якщо ми говоримо про якісь всеукраїнські заходи, відзначення пам’ятних дат, народження видатних людей, героїв наших), щоб саме використовувалася українська символіка, без використання партійних символік.

Це очевидно.

І цього якраз дотримується «Європейська солідарність», не зловживаючи і не маніпулюючи тим.

Зрозуміло. Ще один пункт мене зацікавив – другий. Він звучить так: «Не утворювати об’єднань (постійних чи ситуативних) з проросійськими політичними силами та їх представниками у відповідній раді». Вважаєте, що дотримуєтеся цього пункту?

Вважаю, що дотримуємося. І ви знаєте, що «Європейська солідарність» – це є, напевно, одна-єдина політична сила в Україні, яка має чітку ідеологію і чіткий вектор, куди ми рухаємося. І це завжди звучить з вуст членів нашої команди: проєвропейськість і вступ до НАТО – це є ключові речі.

Конкретніше: от зараз в обласній раді, принаймні ваше обрання, в медіа трактувалося як створення неформальної коаліції зі «Слугою народу». «Слугу народу» і представники вашої партії, і ваш партійний лідер дуже часто називають проросійською партією, яка шкодить Україні. Я розумію, що виборча риторика – вона така, але ж ви утворили цю коаліцію зі «Слугою народу» в Львівській області?

У жодному випадку ні. Якщо ви пригадаєте, напередодні, коли проводилося перше засідання сесії обласної ради, де ставилося питання по моє обрання, я як одна з керівників виборчого штабу ще на той час «Європейської солідарності» в Львівській області запропонувала підписання меморандуму. Бо розуміли ми вже результати виборів – ми розуміли, що у Львівській області сформувалася фактично сесійна зала з дев’яти політичних сил, з дев’яти фракцій, які утворилися пізніше. Відповідно, ми скерували всім відповідне звернення – закликання до підписання меморандуму. І сьогодні ми маємо сформовану коаліцію з п’яти політичних сил, які є представлені в обласній раді, – це сили, які точно сповідують українські інтереси, точно тримають курс на Європу.

У цю коаліцію «Слуга народу» входить?

Ні, звичайно.

Яким чином тоді ви пропонували, щоби вашим заступником обрали Юрія Холода зі «Слуги народу»? Його обрали – і це було спільне, консенсусне голосування.

Ви знаєте, я в даному випадку знову ж таки повторюсь, що «Європейська солідарність» – це сьогодні сила, яка відображає абсолютно правильну модель європейської політичної сили і приклад цивілізованого європейського політичного процесу.

В нас у Верховній Раді є передбачені поняття «коаліція», яка складається з більшості, і «опозиція». На жаль, сьогодні не передбачено законодавством України на місцевому рівні – в радах ОТГ чи радах обласного рівня – створення коаліції чи більшості й опозиції.

Та й слава Богу, що не передбачено. Але по факту так є.

Але тут якраз і стоїть питання, що такими діями, таким прикладом ми показуємо сьогодні чинній владі, що маючи коаліцію (яку фактично вони і сформували зі своєї монобільшості), вони опозиції не дають жодного шансу на відстоювання інтересів тих мешканців, тих виборців, які сьогодні представлені саме опозиційними силами – це є «Європейська солідарність» і партія «Голос».

І для цього ви берете «Слугу народу» в коаліцію?

Ми не в коаліцію взяли. Сьогодні коаліція складається – щоб всі почули і всі зрозуміли – з тих політичних сил, які підписали меморандум. Це є політична партія «Голос», це є «Батьківщина», це є «Європейська солідарність», «Народний рух України» і «Українська галицька партія». «Самопоміч», на жаль, не відкликнулася на нашу пропозицію. І також не відкликалася «Свобода». Хоча насправді я сьогодні більш ніж переконана, що «Свобода»…

Але чому саме «Слугу народу» ця більшість обирає заступником? Це вагома посада.

Для того, щоби показати сьогодні на рівні державної влади, як має правильно формуватися модель співпраці коаліції й опозиції. В даному випадку в меншості сьогодні є «Слуга народу» і «За майбутнє», які мали б себе показати з точки зору представлення інтересів їхніх виборців. Тому і була така модель запропонована для того, щоби на рівні Верховної Ради нарешті почули опозицію, яку, на жаль, сьогодні формує «Європейська солідарність» і партія «Голос», і дали відповідну оцінку тим заборонам, тим речам, які не дають можливості представляти інтереси виборця тих згаданих мною політичних сил.

Добре, я зрозумів. Але все ж, щоб завершити з цим – навіть у вашій партії не всі підтримали от таку модель, як ви кажете, в Львівській обласній раді. Я маю на увазі, що Олександр Ганущин (він член вашої фракції) відкрито виступав проти, він теж це називав такою коаліцією. Які у вас зараз стосунки?

Абсолютно нормальні. Ми колеги по нашій політичній силі, ми колеги по сесійній залі, в нас конструктивна співпраця. Абсолютно нормально.

Тобто ця публічна критика дій фракції допустима, вважаєте?

Вважаю, так. Ви знаєте, в нас є абсолютна свобода слова у нашій партійній силі, в тому числі у фракції. Ми достатньо часто збираємося фракційно, обговорюємо багато різних робочих питань, тривають різні гострі і не гострі дискусії. Я вважаю, що це є нормальне явище.

Зрозуміло. Вже ухвалили бюджет Львівщини, він суттєво менший виявився – 5 мільярдів гривень. І фактично він більш ніж удвічі менший, ніж бюджет тільки Львова: там було 11 мільярдів, тут 5 мільярдів. Але все одно Львівська обласна рада вважається престижнішою. Чому? Депутатам менше ділити, менше можливостей вплинути.

Почну з останнього запитання. Я б не хотіла, щоби сьогодні депутатський корпус трактували як групу людей, які прийшли щось поділити. Насправді сьогодні налаштовані…

Розпоряджатися – маю на увазі.

…мої всі колеги депутати говорити про те, що кошти, які будуть виділятися для тих чи інших цілей, повинні виділятися з підходом визначення певних пріоритетів у галузі і розуміння, що вкладання коштів сьогодні повинно бути розрахованим на наступні декілька років. Тобто це мають бути більш далекоглядні історії, плани, які сьогодні будуть відображені у використанні коштів саме на 2021 рік.

Чому вважаю, що в тому є певний позитив? Звичайно, що 5 мільярдів порівняно з 2018 роком в 17 мільярдів – це суттєво нижча цифра. Але тут є позитив у тому, що ми завершили реформу децентралізації. Сьогодні вже є створено всі об’єднані територіальні громади, їх в нас у Львівській області є 73 – і левова частка тих коштів сьогодні фактично скерована напряму в об’єднані територіальні громади. Тобто це той ресурс, який сьогодні достатньо великий у більшій мірі в кожній громаді. І всі ті повноваження, які сьогодні на них покладені, всі ті функції, які на них покладені, сьогодні мають можливість бути підкріплені фінансовим ресурсом. І в тому числі й місто Львів як Львівська об’єднана територіальна громада також, показуючи свій бюджет, ми можемо вже відчути, що це є суттєве збільшення їхніх можливостей для розвитку. Тим більше, що об’єдналося багато великих територій.

Дивіться, у вас стало менше грошей, щоб оперувати ними, але ви достатньо впевнено заявили, що за п’ять років ми Львівщину не впізнаємо. В чому пріоритети? Що саме ви хочете змінити і як?

У першу чергу ми повинні навчитися оперувати тими фінансовими ресурсами, які ми маємо тут на місцях.

Досі не вміли?

Ми повинні більш бережно відноситися до того, що ми маємо в своєму управлінні, у своїх можливостях.

Наступна річ – звичайно, що ми будемо підсилювати своїм фінансовим ресурсом ті об’єднані громади, які сьогодні є менш спроможні, а їх, на жаль, є ще дуже багато сьогодні.

І тут важливо ключове: не роздати кошти на якісь певні побутові потреби і так далі, а навчити саме ті громади в себе на територіях відшуковувати ті проекти, ті інвестиційні можливості, ту родзинку чи привабливість тієї чи іншої громади для того, щоби залучати додатковий фінансовий ресурс.

Пріоритети – тобто це навчання громад?

Навчання, написання проектів. І сьогодні я наголошую всім – і зараз я розкажу, як це буде далі функціонувати.

Ми сьогодні говоримо про те, що в нас, на жаль, складна є ситуація в державі з економікою і, відповідно, з фінансовими ресурсами. Натомість є міжнародні інституції, які сьогодні займаються донорськими коштами, які займаються ґрантами, які сьогодні дивляться зацікавлено в сторону України, тому що Україна має достатньо привабливості своєї з точки зору інвестицій.

Нам залишається лише одне. І тут мій пріоритет як очільника обласної ради – забезпечити сталу ситуацію політичну тут, на Львівщині. Тому що бізнес, інвестиції завжди хочуть спокою і тиші. Коли вони розуміють, що є стабільність, є сталий розвиток і є динаміка позитиву у владі, коли влада задекларовує свою готовність співпрацювати з інвесторами і, відповідно, дати їм тут комфортні умови для їхнього формування бізнесу – звичайно, що такі речі завжди будуть оцінюватися позитивно, і бізнес сюди прийде. На жаль, пандемія зараз трошки скорегувала…

Я розумію, але це всі голови облради, всі голови ЛОДА так говорять. Тобто так, але ми живемо в реальному світі, і Львівщина є в країні Україна з її інвестиційним кліматом, з її судами…

Однозначно. Але ми сьогодні повинні навчитись, в першу чергу, Львівщиною показати приклад, напевно, іншим територіям нашої держави про те, що кошти є поруч – тільки ми не вміємо їх отримати і не знаємо як.

Тому сьогодні нам варто починати з того, що в нас є сформовані нові територіальні громади. Це є нові колективи, в тому числі, які сьогодні прийшли на певні управлінські посади. І сьогодні ми повинні забезпечити якісний показник саме тих управлінців, які взяли на себе повноваження управляти розвитком тих громад. Відповідно, навчити їх і показати, як правильно ці проекти написати й отримати грантові кошти на розвиток тої чи іншої громади.

Зрозуміло. Хочу запитати – ваш попередник на цій посаді Олександр Ганущин відзначився багатьма діями і вчинками. Мене цікавить, чи буде якось змінено уже під вашим керівництвом практику продажу лікарняних приміщень і практику перереєстрації обласних установ зі Львова в інші маленькі міста. Це буде якось змінено чи ця практика буде продовжена?

Сьогодні для мене є архіважливо сформувати взагалі правильну модель управління комунальною власністю громади Львівщини. Сьогодні я вже змінила всю структуру цього управління – відповідно, сьогодні ставиться питання про дещо коригування керівного складу управління.

Ми більше сьогодні акценти ставимо на те, що нам потрібно наше майно, в першу чергу, про інвентаризувати – розуміти, що ми маємо, де ми можемо собі дозволити якусь певну реалізацію майна. Натомість я за те, щоби в більшій мірі залишати майно все-таки у власності громади і передавати його у певне строкове користування на умовах оренди для того, щоби і громада залишалася власником, але і отримувала відповідні дивіденди з того, що вона його здає в оренду.

Перереєстрація?

Перереєстрація на сьогоднішній день є зупинена. Таких питань поки що не ставиться – і я думаю, що точно ставитися не буде.

Але йдеться про повернення – там, здається, вже ухвалили закон.

Наскільки мені відомо, він ще не підписаний, тому це все в процесі. Тобто ми сьогодні ведемо діалог із Львівською міською радою – тому що я знаю, що були певні застереження в них з цього приводу, я отримала відповідного листа від сьогоднішнього очільника Львівської об’єднаної громади. Звичайно, що в діалозі ми приймемо, я вважаю, правильні управлінські рішення, які будуть абсолютно задовольняти всі сторони цього попереднього конфлікту.

Стосовно другої частини – діяльності управління комунальної власності – ми, на жаль, в попередні періоди дуже часто забували про те, що в нас є понад 200 комунальних установ, які більшою мірою отримують свій ресурс з бюджету. І сьогодні нам важливо подивитися саме до діяльності тих установ, наскільки якісною є модель управління, і як правильно сформувати бюджетні поступлення туди.

Добре, тобто ви поки готуєтеся.

Звичайно.

Бо це щоразу в нас інвентаризація, а потім хоп – і кінець каденції.

Я цілком усвідомлюю, що в мене лише п’ять років.

У нас небагато часу лишається, я хотів важливий момент з вашої біографії… Я дивився, ви більше 20 років системно працюєте в місцевому самоврядуванні – у міськраді, в облраді, в обласній адміністрації і так далі. У вас був єдиний випадок, коли ви три місяці не працювали у владі: в кінці 2018 року звільнилися від Олега Синютки, а потім через три місяці несподівано знову повернулися. Ви ніде не пояснювали, чому. У чому причина, що це було?

Ви знаєте, можливо, тому не пояснювала, що ніхто ніколи не запитував. Не знаю, наскільки це буде коректно говорити, але, на жаль, моє звільнення було викликане станом здоров’я. Тому що попередньо, напевно, всі знають і пам’ятають, в тому числі очільник міста Львова переживав за те, що були в мене проблеми зі здоров’ям, я довший час провела навіть на лікарняному ліжку, на жаль. І змушена була залишити, бо непросту я мала посаду – думаю, ви це усвідомлюєте і розумієте.

Я це розумію. Але три місяці – це ж можна було на лікарняному провести.

Ви знаєте, я за весь свій шлях професійний насправді у відпустці бувала максимум по два тижні і ніколи не користувалася можливістю брання лікарняного. Я вважаю, що це є некоректно, якщо людина більше двох-трьох тижнів перебуває на лікарняному. Використовувати цю можливість – для мене це було неприйнятно.

Але ж це життя.

Тим більше, для мене тоді було незрозуміло, чи зможу я далі продовжувати в такому ритмі свою роботу. Завдяки нашим лікарям я сьогодні абсолютно здорова, тому громаду Львівщини прошу не турбуватися – все гаразд, я абсолютно в робочому режимі.

Багато хто тоді трактував це як конфлікт, бо Олег Михайлович Синютка непростий чоловік у спілкуванні.

Ви знаєте, я з ним достатньо багато часу пропрацювала. Можу сказати тільки з повагою, що мені його підходи і його трудоголізм насправді дуже імпонують, і багато в чому я в нього повчилася – дякую йому за це.

Добре, дякую. Час наш уже, на жаль, вичерпався. Нагадаю, що сьогодні у студії ZAXID.NET LIVE була Ірина Гримак – голова Львівської обласної ради. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.