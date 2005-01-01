У Грузії Cаакашвілі заочно засудили до трьох років в'язниці

Екс-президентові Грузії звинуватили за статтею «зловживання службовими повноваженнями»

Тбіліський міський суд визнав екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані, засудивши його заочно до трьох років позбавлення волі. Про це інформує «Грузія. Online».

Як зазначається, у цій справі Саакашвілі звинуватили за статтею «зловживання службовими повноваженнями».

Сам Саакашвілі назвав вирок грузинського суду незаконним, який «суперечить всім міжнародним, національним нормам і здоровому глузду». Між тим, у Верховній Раді говорять про негайну екстрадицію політика в Грузію.

Справа про загибель банкіра «Об'єднаного банку Грузії» Сандро Гиргвліані у 2006 році стала одним із найгучніших процесів у Грузії. Інцидент почався зі сварки Гиргвліані в кафе «Шарден-бар» у центрі Тбілісі, де перебували на той момент високопоставлені чиновники МВС - Дата Ахалая, Олег Мельников, Васил Санодзе, начальник служби з громадських зв'язків МВС Гурам Донадзе, а також дружина на той час голови МВС Вано Мерабішвілі - Тако Салакая.

Гиргвліані знайшли мертвим 28 січня 2006 року на цвинтарі в передмісті Тбілісі.

У 2006 році у справі Гиргвліані суд виніс вирок на термін від 7 до 8 років в'язниці чотирьом працівникам департаменту конституційної безпеки МВС Грузії. Через три роки вони потрапили під умовно-дострокове звільнення, після того як, рішенням президента Саакашвілі, їм вдвічі скоротили термін покарання.

Сім'я Гиргвліані, дізнавшись про звільнення екс-співробітників МВС, внесла позов до Європейського суду з прав людини, який у 2011 році зобов'язав уряд Грузії виплатити родині 50 тисяч євро. Після зміни влади в Грузії в 2012 році до відповідальності притягнули трьох високопоставлених чиновників МВС Грузії.

Згідно зі слідством, Міхеїл Саакашвілі незаконно пообіцяв чинному на той час керівнику Департаменту конституційної безпеки Даті Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланію, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі й Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.

Нагадаємо, український суд відмовився визнати Саакашвілі біженцем, а сам Саакашвілі заявив про швидку підготовку його екстрадиції до Грузії.