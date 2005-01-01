Київський суд відмовив Михеїлу Саакашвілі у статусі біженця

Адмінсуд Києва не задовольнив позову політика проти ДМСУ

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 18:531360

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Київський суд відмовив Михеїлу Саакашвілі у статусі біженця
фото Укрінформ

Окружний адмінсуд Києва 3 січня відмовив у задоволенні позову Міхеїла Саакашвілі. У ньому екс-очільник Одеської ОДА оскаржував відмову УДМС у Київській області визнати Саакашвілі «особою, яка потребує додаткового захисту».

«Окружний суд у складі судді Тетяни Скочок ухвалив рішення відмовити у задоволенні позову Міхеїла Саакашвілі», - повідомляє Укрінформ.

На судовому засіданні Саакашвілі не було, однак потім він прокоментував, що оскаржуватиме його.

«За законом у нас є 30 днів на оскарження, ми це обов'язково зробимо в найближчі дні», - цитує адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького Дзеркало тижня.

Нагадаємо, Саакашвілі вимагає визнати протиправним та скасувати рішення міграційної служби від 1 листопада 2017 року про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту.

У липні 2017 року Президент позбавив Саакашвілі українського громадянства. 1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення "Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту".

5 грудня Саакашвілі був затриманий в Києві. Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України).

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Правоохоронці затримали Саакашвілі у Києві ZAXID.NET
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