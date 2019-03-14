«Cервіс Bolt вийшов за межі служби таксі»

Створений у 2013 році в Естонії Маркусом Віллігом стартап Taxify демонструє найбільш динамічний ріст у Європі. Минулого року сервіс успішно запрацював у Києві та Харкові, а з 14 березня після ребрендингу і зміни назви починає працювати у Львові.

ZAXID.NET поспілкувався з регіональним менеджером компанії Bolt (нова назва, – ред.) в Україні Тарасом Потічним про досвід компанії, подальші плани та те, чим саме компанія обіцяє здивувати львів'ян.

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Отже, Тарасе, чим ваша компанія відрізняється від інших? Яка її головна перевага?

Все просто – що є предметом вибору для пасажира? Більшість пасажирів обирають за трьома критеріями: ціна, якість і швидкість подачі автівки. Ми можемо регулювати практично всі з них, але зазвичай ціна є визначальною. Якщо ви на роботу їдете, скажімо, за 100 грн, а ми за тим самим маршрутом, наприклад, довеземо вас за 50, то для більшості людей це є аргументом. Коли до цього додається не гірша, або навіть краща якість, а з часом ще й така сама швидкість подачі авто, то пасажир навіть не думає про те, щоб використовувати інший додаток.

У 2016 році ви вже пробували заходити на український ринок, але тоді не вдалося. Що саме не вийшло і який ви з цього винесли урок?

Справді у 2016 році сервіс Taxify запускався в Києві. Це був період, коли компанія була на першій сходинці свого зростання і треба було максимально показати географічну дистрибуцію для потенційних інвесторів, залучивши кошти яких можна було зробити ще один крок росту. Тоді це був досвід з продажу франшизи.

Але практика показала, що більшість таких франшиз були не дуже вдалими, це спіткало нас і в Києві. Тому з часом ми відмовились від більшості франшиз. Зараз ми не продаємо франшизу третім сторонам і перезапустили сервіс у багатьох містах, зокрема в Києві, із власними командами та капіталом. Після цього ми прийшли до Харкова і тепер йдемо до Львова.

Розкажіть про ребрендинг. Чому не Taxify, а Bolt?

Taxify з цією назвою почався як диспетчерська служба. Були клієнти і автопарки, тобто таксі у звичному розумінні. На сьогодні це – unicorn. На мові стартапу це компанія яка досягнула оцінки вартості бізнесу в 1 млрд доларів. І це найбільш стрімко зростаючий на сьогодні стартап у Європі. Сьогодні ми вже надаємо не лише послугу замовлення автомобілів. Ми, наприклад, активно представлені в Африці, де дуже популярний транспорт бода-бода – це такі мотоцикли. І наш сервіс там надає послугу довезення з точки А в точку Б саме таким транспортом. В Європі зараз дуже популярні електросамокати і ми в Парижі восени 2018 року запустили можливість їх прокату. Тобто людина може їхати автомобілем, який замовила через наш сервіс, доїхати до пішохідної зони і знову ж таки через наш сервіс подивитись, де найближчий до неї електросамокат, взяти його і під’їхати фактично під двері, в які їй потрібно зайти. Тобто додаток допоможе вам доїхати до будь-якої точки, особливо якщо таксі вас підвезло у зовсім не проїзний для автомобіля центр, скажімо, Праги чи Парижа та далі їхати не може. Зміна бренду відображає більш широке бачення компанії, що починала працювати як сервіс виклику авто і мотоциклів, а згодом запустила послугу оренди самокатів і планує розширювати лінійку продуктів.

Чому назва Bolt?

Ми хотіли обрати назву, яка одним простим словом розкриватиме нашу місію. Для більшості світу слово bolt асоціюється з електрикою, блискавкою. І це саме те, до чого ми прагнемо, бути швидкими як блискавка. А відсилка до електрики підводить нас до електромобілів – того, без чого вже не можна уявити майбутнє і з чим ми вже доволі активно працюємо в Європі.

Ви заходите до Львова і на перший період пропонуєте тут великі знижки? Вам це вигідно?

Нам вигідно бути конкурентними. Не треба бути математиком, щоб зрозуміти, що при комісії 20% надавати знижку аж до 50% ціни – це вигідно насамперед пасажиру. І ми будемо інвестувати у пасажирів і водіїв стільки, скільки це буде потрібно, щоб всі змогли спробувати сервіс і відчути його переваги повною мірою.

Усі подібні сервіси, які заходили на ринок таксі у Львові, обіцяли нові якісні автомобілі. Спочатку все так і було, але згодом рівень тих сервісів падав і зараз нічим не відрізняється від рівня служб таксі, які існували у Львові і раніше.

Ми змушені працювати з тим ринком, який тут є. Ми не можемо перевезти до Львова готовий автопарк з водіями, ми даємо роботу тим людям, які тут живуть. Звичайно, це будуть автомобілі лише в хорошому технічному стані не старші 2000-го року випуску і водії, які мають усі необхідні документи, – це must have. У Києві ми підійшли доволі жорстко до вибору автомобілів – там ми не маємо жодного Daewoo Lanos чи чогось схожого. І дуже хотіли б так зробити у Львові. Але, отримавши тисячі заявок від водіїв, ми побачили, що середній рівень автомобілів тут дещо нижчий. І ми мусимо працювати з тим, що є.

Але в нас є система рейтингу і якщо водій неадекватний, порушує правила дорожнього руху, несправні паски безпеки або щось з автомобілем не так, то пасажир може вказати це у додатку. Ми не будемо блокувати водія через один поганий коментар. Але якщо таких коментарів багато і рейтинг водія низький, то сервіс його заблокує і він уже не працюватиме з нами.

Чи передбачене у вас страхування пасажирів?

Так. Ми плануємо застрахувати всіх наших пасажирів. Це буде реальне страхування, яке працюватиме і не вимагатиме від вас мільйона довідок від лікарів у випадку ДТП. Страхування буде спрацьовувати виключно по протоколу поліції. Тобто це буде реальний продукт, який дозволятиме легко отримати відшкодування.

В інших сервісах замовлення авто через додаток ціна поїздки формується залежно від коефіцієнту, який залежить від попиту в конкретний час у конкретному районі. В принципі це логічно, але часто призводить до ситуації, коли, скажімо, після футбольного матчу таксі з «Арени Львів» коштує 500 грн замість 150 грн у звичний день. Як буде у вас?

Насправді це логічно. Якщо є 30 людей, які хочуть поїхати з одного місця в один час, але лише два водії, то всі не зможуть поїхати. Тому система дає можливість поїхати тим, хто готовий заплатити більше. Всім іншим доведеться або зачекати, або шукати альтернативу. Водії бачать на мапі, де зараз більший попит, але вони самі вирішують, їхати їм туди чи ні. Тому логіка буде приблизно така сама.

Чи можете ви назвати свої тарифи?

Так. Тариф формується з трьох показників. Для категорії Bolt подача авто коштуватиме 21 грн, 1 км шляху – 5 грн, і одна хвилина в дорозі – 1,2 грн. Тобто якщо людина замовила таксі в час пік і машина стоїть у заторах, то це коштуватиме трохи дорожче. Якщо поїздка перевищить 10 км, то потім ціна буде 9 грн/км.

У категорії Comfort це відповідно 28 грн за подачу авто, 5,3 грн/км і 1,53 грн/хв. Після 10 км –11 грн/км.

Перед заходом на львівський ринок ваші конкуренти активно рекламувались не лише як сервіс таксі, а й як майданчик для отримання роботи. По всьому місту була реклама про те, що доходи водія сягатимуть 40 тис. грн на місяць. Чи оперуєте ви якимись цифрами щодо виплат водіям і якщо так, то які ці цифри?

Я можу назвати цифру доходу, яку ми зараз маємо в Києві. Там водій, працюючи з нами в режимі full time, отримує 30-40 тис. грн чистого доходу з урахуванням комісій і бонусів. Це абсолютно реальна цифра.

Ми поки що не беремось говорити про дохід у Львові, але знаємо, скільки зможемо доплачувати бонусів за ту чи іншу кількість поїздок чи за те, що він забрендує свій автомобіль нашим логотипом. Тому ми не хочемо спекулювати якимись великими цифрами, але водії точно відчують різницю у тих бонусах, які пропонуємо ми і наші конкуренти.

Система бонусів буде дуже гнучкою. Хтось працює full time – ми йому даємо тижневий бонус, наприклад, за 100 поїздок. Хтось працює по 2 години ввечері після своєї основної роботи – ми йому даємо такий бонус, який заохочує саме його.

Ви заходите до Львова доволі тихо. Принаймні, я ніде не бачила у місті вашої реклами. Це така концепція?

Ми вирішили, що замість того, щоб витрачати гроші на рекламу, ми можемо їх витратити на знижку нашим пасажирам, про яку ми вже говорили вище. І саме ця знижка дасть можливість відчути наші переваги. Хай краще люди самі зроблять висновки.

А які ваші подальші плани в Україні?

Цього року ми будемо активно працювати в тих містах, де ми вже є, та плануємо з'явитись ще в декількох великих містах України.