Осінь - час, коли варто почати вибирати квартиру своєї мрії

Ринок житла в Україні має сезонні коливання. Коли найбільш вигідно укладати договір купівлі житла, пише сайт «Новини.Live».

Гарячий сезон

Осінь – це гарячий сезон. Як писав ZAXID.NET, ціни на оренду житла в багатьох містах України зростають у період з кінця серпня до початку жовтня. Те ж стосується і купівлі житла. В цей час на ринку багато пропозицій і так само багато покупців, виникає конкуренція і ціни зростають.

Вибір і знижки

А от взимку на ринку нерухомості може панувати деяке затишшя. Багато хто відкладає рішення про покупку, тож ті, хто все ж наважується на придбання власного житла, не мусять конкурувати з великою кількістю охочих.

Окрім того, в цей час спостерігаються знижки за умови швидкого укладання угоди. Також забудовники часто проводять акції до зимових свят, коли діють вигідні умови на купівлю, знижки чи розтермінування виплат на довший термін.

Отже, восени настає час, коли варто визначитися, яке житло ви хочете придбати, в якому районі, переглянути свій бюджет, вивчити забудовників, щоб бути готовим до покупки за сприятливих умов. Раніше ZAXID.NET писав, чи вигідно інвестувати в житло в Україні.