Відключення електрики пов'язують з пожежею в Новодністровську

В частині Чернівців та області аварійно вимкнули електрику. Знеструмлений також телецентр. Аварійне відімкнення пов’язують з пожежею в місті Новодністровськ, де розташована Дністровська ГЕС. Через це загоряння на вимогу рятувальників було вимкнуто лінію 10 кВ.

В результаті цієї пожежі трапилося технологічне порушення роботи обладнання на одній із великих електричних підстанцій. «На підстанції Чернівецька потужністю 330 кВ сталося технологічне порушення роботи електричного обладнання. Внаслідок аварійного вимкнення частина міста та області тимчасово знеструмлені. Електрики з’ясовують причину вимкнення і докладають усіх зусиль, щоб відновити живлення», – повідомили в «Чернівціобленерго» в понеділок, 11 грудня. В обленерго також закликали жителів Буковини не панікувати, адже скоро проблема буде вирішена.



За годину до вимкнення електрики в Чернівцях та в області «Чернівціобленерго» повідомляло про пожежу в місті Новодністровськ, в якому розташована Дністровська ГЕС.

«На пожежі працюють рятувальники. На вимогу ДСНС електрики знеструмили високовольтну електролінію потужністю 10 кВ, яка живить частину міста, у тому числі й телецентр», – йшлося в повідомленні.

Наразі жодна з оперативних служб не повідомляє, де саме трапилася пожежа і що горіло.