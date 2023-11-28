Винуватцю загрожує до 12 років в'язниці

На Буковині керівник енергетичної компанії незаконно заволодів 8,6 млн грн при наданні послуг з енергопостачання. Підприємство взяло участь в тендері, який відбувся наприкінці 2020 року і перемогло, запропонувавши найнижчу ціну – 65 млн грн. Після підписання договору директор почав погрожував, що відмовиться виконувати послуги і шантажем заставив комунальне підприємство підписати ще додаткові угоди, через які ціна на постачання електрики зросла в рази.

Торги на постачання електрики комунальному підприємству відбулися в грудні 2020 року. В обласній прокуратурі не називають назву підприємства, але у кінці 2020 року ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» виграла тендер, запропонувавши понад 65 млн грн за понад 38 млн кВт год. Постачати цю електрику фірма мала б комунальному підприємству «Чернівціводоканал».

Після укладення договору директор товариства використовуючи своє службове становище наполіг на підписанні додаткових угод, повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 28 листопада. Чоловік знав, що ціни станом на 2020 рік на ринку електроенергії не підвищувалися, але використовуючи шантаж ініціював підвищення ціни на постачання.

«Керівник компанії, погрожуючи розірванням договору або непостачанням електроенергії, надіслав листи та довідки для збільшення ціни за 1 кВт. Проте ці документи не відображали реальних коливань цін на ринку електроенергії, на які посилався директор компанії. У разі розірвання договору, підприємство змушене було б отримувати послуги, у 5 разів дорожче, від іншого постачальника», – повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Врешті, між енергопостачальною компанією та комунальним підприємством було укладено 4 додаткових угоди, внаслідок яких ціна постачання електроенергії незаконно зросла на 36,5%.

Прокурори повідомили про підозру директору енергопостачальної компанії за ч. 5 ст. 191 КК України (Заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах). Керівнику загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.