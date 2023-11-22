Порушення виявили під час ремонту дороги у селі Павлівка Ямницької громади

На Прикарпатті директор підприємства підробив документи про виконані роботи з ремонту дороги і заволодів бюджетними коштами на суму понад 4 мільйони гривень. Підприємцеві оголосили підозру.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 21 листопада, порушення виявили під час ремонту дороги у селі Павлівка Ямницької громади.

«Згідно з висновком експерта в результаті використання неякісної асфальтобетонної суміші, яка не відповідає встановленим вимогам ДСТУ, проектній документації, умовам договору підряду, впродовж короткого періоду часу дорожнє покриття суттєво деформувалось, утворились вибоїни, тріщини, ями, що суперечить гарантійному утриманню, передбаченому договором підряду», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі директору підприємства обирають запобіжний захід. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна без права обіймати певні посади на строк до трьох років.