Провідні країни Європейського союзу затягують процес розробки санкцій проти Росії на випадок її вторгнення до України. Про це повідомляє Bloomberg.

Кілька високопоставлених дипломатів на умовах анонімності розповіли журналістам, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія чинять опір спробам швидко розробити санкційний механізм проти Росії на випадок її вторгнення до України.

Це відбувається навіть попри те, що Кремль не демонструє жодних ознак відмови від нарощування військ біля українських кордонів. Повідомляється, що вищевказані країни хочуть зосередитися на переговорах з Москвою, перш ніж анонсувати економічні санкції.

Водночас інші країни-учасниці ЄС стверджують, що публічна підтримка санкцій краще стримає президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що на тлі стягування російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації Росією ситуації в Україні. В Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. В Кремлі всі звинувачення в ескалації відкидають.