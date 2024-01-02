Вранці 2 січня частина Львова залишилася без світла

У вівторок вранці, 2 січня, частина Львова залишилася без електропостачання через аварійне відключення. Про це повідомили у львівській мерії.

«На Новому Львові та у частині центру міста – аварійне відключення світла. Як повідомили в "Львівобленерго", відключення не пов'язане з обстрілами», – сказано у повідомленні мерії.

Станом на 11:00 електропостачання відсутнє вже близько трьох годин. За попередньою інформацією «Львівобленерго», подачу електроенергії планували відновити о 12:00, однак згодом час ремонтних робіт продовжили до 18:00.

Нагадаємо, вранці 2 січня Росія здійснила масований ракетний обстріл Києва та Харкова, випустивши майже 100 ракет різних типів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.