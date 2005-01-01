Частина мешканців Франківського району Львова тимчасово без води

Частина мешканців у Франківському районі будуть без води

У Львові на вул. Лукаша ліквідовують витік води. Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», мешканці вул. Лукаша та прилеглих вулицях у понеділок, 15 січня, з 10:00 до 15:00 буде припинено водопостачання у зв’язку з ліквідацією витоку води.

«Припинено водопостачання на вулицях: Лукаша, Остроградських, Відкрита та прилеглих вулицях, у зв'язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вулиці Лукаша, 3б, 5», – повідомили у прес-службі ЛМР..

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.