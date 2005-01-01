Частина мешканців Франківського району Львова тимчасово без води

На вул. Лукаша ліквідовують витік води

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:112940

До теми

Частина мешканців Франківського району Львова тимчасово без води
фото умовне
Частина мешканців у Франківському районі будуть без води

У Львові на вул. Лукаша ліквідовують витік води. Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», мешканці вул. Лукаша та прилеглих вулицях у понеділок, 15 січня, з 10:00 до 15:00 буде припинено водопостачання у зв’язку з ліквідацією витоку води.

«Припинено водопостачання на вулицях: Лукаша, Остроградських, Відкрита та прилеглих вулицях, у зв'язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вулиці Лукаша, 3б, 5», – повідомили у прес-службі ЛМР..

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівська мерія оприлюднила фото масштабної аварії на водогоні ZAXID.NET
У Львові тарифи на холодну воду у наступному році зростуть на 9% ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук