Частина мешканців Львова та Рудного будуть без електропостачання через планові ремонти

У понеділок, 20 травня, на деяких вулицях Львова заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт.

Як повідомили у прес-службі «Львівобленерго», з 9:00 до 17:00 без електропостачання будуть мешканці таких вулиць: Зелена, 253-279, 254-268, 269-273, 327-383, 288-298, Виговського, 53, 57, 59, 63, 65, Кульчицької, 2, 10, 10а, 12, Розвилиста 4, Перелітна.

Також із 9:00 до 17:00 без електроенергії у смт. Рудно будуть вулиці: Шептицьких, 1а, Огієнка, 9, В. Великого, 3б, 6.

Із 10:00 до 15:00 без електроенергії також будуть мешканці вулиць Трильовського, 17, 21, 29а, Старознесенської, 1-88 та Балкової.

До слова, ознайомитися з оперативною інформацією про час відновлення електропостачання можна за посиланням.