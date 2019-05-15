«Укренерго» прогнозує зростання цін на електроенергію після запуску нового ринку

Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня може призвести до неконтрольованого збільшення ціни на неї, заявив керівник ДП «НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук на прес-конференції 14 травня. Водночас він наголосив, що відтермінування запуску ринку може призвести до повного скасування реформи і не гарантує прийняття відповідних рішень у більш пізній період.

Керівник «Укренерго» додав, що наразі держпідприємство виконує всі вимоги законодавства, що регулюють перебіг впровадження реформи, і на 1 липня компанія буде готова працювати в умовах нового ринку, але водночас буде готовою і до рішення про перенесення початку функціонування нового ринку на будь-яку іншу дату.

Серед ключових ризиків керівник «Укренерго» назвав низький рівень конкуренції через високу концентрацію виробників електроенергії, що і може призвести до зростання цін, а також відсутність налагодженої системи подання достовірних даних комерційного обліку від операторів систем розподілу.

За словами Ковальчука, в Україні 76% виробництва електроенергії припадає лише на двох виробників – державна компанія НАЕК «Енергоатом» (55%) та ДТЕК олігарха Ріната Ахметова (21%).

«При цьому відсутній імпорт електроенергії, який може створити конкуренцію національним виробникам, а нова модель ринку поки що не передбачає ніяких прямих ефективних запобіжників, що могли би впливати на виробників зі значною часткою на ринку», – наголосив він.

Ще один пласт проблем, за словами Ковальчука, – неприйняття усіх необхідних нормативно-правових актів і заходів, які уможливлять впровадження нового ринку електричної енергії з 1 липня.

«Досі відсутній повний перелік нормативних актів для запуску ринку допоміжних послуг. Також вже півроку залишається невирішеною проблема з блокуванням платежів для розробників програмного забезпечення для балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг», – додав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив проти запуску нового ринку електроенергії, якщо це призведе до зростання цін на неї.

Як відомо, на липень 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку електроенергії – з урахуванням закону Про ринок електроенергії,прийнятого в квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку. Також ринок електроенергії передбачає відокремлення діяльності з розподілу та постачання електроенергії. Це означає, що обленерго тепер не зможуть розподіляти електроенергію та постачати її споживачам, оскільки постачання виділяють в окремий бізнес.