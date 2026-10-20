Графіки погодинних знеструмлень наразі не діють

Уночі та вранці у вівторок, 20 жовтня, росіяни вчергове атакували Рівне та область реактивними БпЛА. У низці населених пунктів зникло електропостачання. Енергетики працюють над його відновленням. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Ще одна тяжка ніч. Маємо багато знищених цілей. На жаль, не вдалося уникнути ушкоджень. Зокрема, у житловій зоні вибиті вікна. На Дубенщині були проблеми з електропостачанням. Зараз усі заживлені», – зазначив очільник області.

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Однак о 09:51 Олександр Коваль уточнив, що внаслідок російських атак у багатьох населених пунктах Рівненщини зникло світло. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Раніше запроваджені графіки погодинних відключень наразі не діють.

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Повітряну тривогу в Сарненському, Рівненському та Вараському районах оголосили о 02:26. Вона тривала до 05:32. У Дубенському районі відбій оголосили лише о 09:24. Згодом у Рівненському, Сарненському та Вараському районах повітряну тривогу оголосили повторно – о 05:46. Вона тривала до 09:24.