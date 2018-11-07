Частина Шевченківського району Львова в четвер залишиться без води
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 21:012000
Завтра, 8 листопада, на день призупинять водопостачання до частини Шевченківського району Львова. Це пов’язано з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 1600 мм на вул. Замарстинівській.
За інформацією диспетчерської служби «Львівводоканалу», води не буде з 09:00 і до 20:00. Обмеження стосується ділянки, обмеженої такими вулицями: пр. Чорновола — Липинського — Городницька — Януша — Жовківська — Б. Хмельницького — Долинського та прилеглих до них.
«Львівводоканал» просить створити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності.
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