Частина Шевченківського району Львова в четвер залишиться без води

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 21:012000

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Завтра, 8 листопада, на день призупинять водопостачання до частини Шевченківського району Львова. Це пов’язано з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 1600 мм на вул. Замарстинівській.

За інформацією диспетчерської служби «Львівводоканалу», води не буде з 09:00 і до 20:00. Обмеження стосується ділянки, обмеженої такими вулицями: пр. Чорновола — Липинського — Городницька — Януша — Жовківська — Б. Хмельницького — Долинського та прилеглих до них.

«Львівводоканал» просить створити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності.

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