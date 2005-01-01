Частину вул. Антоновича у Львові перекрили для руху транспорту

У вівторок, 26 грудня, з 14:00 і до 20:00 год перекрито для руху транспорту вул. Антоновича на ділянці від вул. Мельника – Васильківського до вул. Степана Бандери, повідомили в прес-службі Львівської міськради.

Як поінформували в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, вулицю перекрили для проїзду у зв’язку ремонтом водопроводу, який проводять бригади «Львівводоканалу» на вул. Антоновича, 23.