Частину вул. Антоновича у Львові перекрили для руху транспорту

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 15:446831

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У вівторок, 26 грудня, з 14:00 і до 20:00 год перекрито для руху транспорту вул. Антоновича на ділянці від вул. Мельника – Васильківського до вул. Степана Бандери, повідомили в прес-службі Львівської міськради.

Як поінформували в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, вулицю перекрили для проїзду у зв’язку ремонтом водопроводу, який проводять бригади «Львівводоканалу» на вул. Антоновича, 23.

На час проведення робіт тролейбуси № 2, 9 і 10 не курсують.

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У Львові через ремонтні роботи не курсують тролейбуси №2, 9 і 10 ZAXID.NET
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