У Львові через ремонтні роботи не курсують тролейбуси №2, 9 і 10

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 12:322890

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У Львові через ремонтні роботи не курсують тролейбуси №2, 9 і 10
фото https://zaxid.net
У вівторок у Львові не курсуватимуть тролейбуси №2, 9 і 10

У Львові у вівторок, 26 грудня, у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт ЛМКП «Львівводоканал» на вул. Антоновича, призупинено рух тролейбусних маршрутів №2, 9 і 10. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

«У зв’язку із ремонтними роботами, які проводять бригади ЛМКП «Львівводоканалу» на вул. Антоновича, призупинено рух тролейбусних маршрутів №2, 9 і 10. Роботи розпочалися об 11:00 і триватимуть, щонайменше, кілька годин», – розповів начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Боднар.

Як інформував ZAXID.NET, через ремонтні роботи «Львівводоканалу» на вул. Райніса – Замарстинівській упродовж дня буде призупинене водопостачання частини будинків у Шевченківському районі Львова.

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