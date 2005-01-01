Через ремонтні роботи частина мешканців у Шевченківському районі Львова тимчасово без води

«Львівводоканал» проводить роботи по вул. Райніса-Замарстинівська

У вівторок, 26 грудня до 14:00 частина мешканців у Шевченківському районі міста буде без води.

Як повідомили у прес-службі ЛКП «Львівводоканал», у зв'язку з роботами по вул. Райніса-Замарстинівська, припинено водопостачання по вул. Райніса, вул. Замарстинівській, вул. Волошковій, вул. Сріблистій, вул. Сеньковича.

Також через аварійно-ремонтні роботи без водопостачання будуть мешканці будинків №10 та №12 на вул. Симоненка, вул. Зубрівській, 15, вул. Хоткевича, 38, а також на вул. Княгині Ольги, 59, вул. Науковій, 30, вул. Пулюя, 2 та вул. Шевченка, 344а. Також через ліквідацію витоку на вул. Хорватській, 12 без водопостачання будуть усі будинки на цій вулиці.