У понеділок, 11 січня, частину вул. Богдана Хмельницького перекриють для проведення ремонтних робіт. Як повідомляє Львівська мерія, йдеться про ділянку дороги від будинку №182 до заїзду на автовокзал «Північний».

«Цього року ремонтні роботи на вул. Б. Хмельницького будуть зосереджені на ділянці від вул. Олійної до вул. Липинського, до кільця. Це, напевно, буде найскладніша ділянка, оскільки вона передбачає заміну всіх комунікацій, зокрема колекторів, заміну дорожнього одягу і зміну організації дорожнього руху», – повідомив речник ЛКП «Львівавтодор».

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Торік частину вул. Б. Хмельницького відремонтували від вул. Опришківської (вул. Промислова) до вул. Олійної. Нагадаємо, роботи на вул. Б. Хмельницького виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість робіт –175,4 млн грн.

Під час реконструкції на вулиці міняють комунікації, покриття дороги і тротуарів, облаштовують бруковані місця для паркування, а на декількох складних ділянках реорганізовують рух. Уздовж вулиці облаштовують велодоріжки, а на тротуарах встановлюють велостійки.