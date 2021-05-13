Багато разів перейменовано впродовж свого існування вулиця Хуторівка стане проспектом Святого Івана Павла ІІ

Частину вулиці Хуторівка у Львові планують перейменувати на честь Папи Римського Івана Павла ІІ, а територію студмістечка УКУ на вул. Козельницькій назвуть площею Святої Софії Премудрості Божої. Перейменування приурочать до 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова.

Нагадаємо, що у червні виповнюється 20 років від візиту Івана Павла ІІ в Україну, зокрема й до Львова. На честь цього мерія запланувала програму заходів, серед яких і перейменування однієї з головних транспортних артерій міста на честь Івана Павла ІІ.

За інформацією прес-служби мерії, основну частину вул. Хуторівка – від вул. Стрийської до просп. Червоної Калини – планують перейменувати на проспект імені Святого Івана Павла ІІ, а територію у районі вул. Стрийської та вул. Козельницької, де розташоване студмістечко Українського католицького університету, пропонують назвати площею Святої Софії Премудрості Божої. Рішення про перейменування винесуть на розгляд депутатів Львівської міськради у четвер, 20 травня.

Папа Римський Іван Павло ІІ приїжджав до Львова у червні 2001 році. Під час візиту він заклав наріжний камінь розбудови комплексу Українського католицького університету, а у сихівській церкві Різдва Богородиці, яка приймала Івана Павла, тоді зібралося понад 10 тис. вірян. Після його смерті у 2005 році Католицька Церква проголомила його святим.

Зазначимо, що вул. Хуторівка розташована у Сихівському районі Львова. У різні часи вона називалася За Стрийською рогаткою та Юстґляцівка. У 1950 році вулицю через переважно садибну забудову перейменували на Хуторівську, а на початку 1990-х років вулицю назвали Хуторівка. У 2020 році на вулиці провели масштабну реконструкції, розширивши її до шести смуг та проклавши тролейбусну мережу. На Хуторівці розташований оптовий ринок «Шувар», один із корпусів УКУ, семінарія УГКЦ, територія колишньої виправної колонії, яку нещодавно виставили на продаж, та житлові багатоповерхівки.