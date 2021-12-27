Чи довіряєте ви власним відчуттям? Чи відкриті ви до нового? Чи здатні ви заплющити очі та повністю поринути в гастрономічний момент? На ці та інші питання впродовж півроку відповідав унікальний проєкт Chef’s Table — справжній «тест» на довіру від шеф-кухаря ф’южн-ресторану клубу Split Романа Щурка.

У чому унікальність?

Тільки-но уявіть: 12 незнайомців, один спільний стіл і лише один вечір, щоб пізнати кухню певної країни світу, познайомившись з її стравами, назви та приготування яких не знає ніхто, крім шеф-кухаря, навіть його команда. В усій Україні немає аналогів цього проєкту, а схожі події дійсно лише схожі. Адже Chef’s Table — це про гастрономію: розкриття смаку від А до Я, історію його народження в різних куточках світу і, звичайно, про 19-річну майстерність і талант шеф-кухаря Романа Щурка. Chef’s Table — це ком’юніті тих, хто готовий до експериментів із заплющеними очима.

Як шеф вибирав кухню вечора?

Японія, Італія, Сінгапур, Великобританія, Польща, Угорщина, Малайзія, Німеччина, Мексика, Перу — у кожній країні свої правила і методи гастрономічних поєднань. Тож головний критерій відбору — вразити гостей смаками, які вони більше ніколи ніде не зустрінуть. Адже незважаючи на те, що та чи інша страва мала своє походження, шеф-кухар презентував її зі своїм баченням: тут і переплетення різних соусів, й акценти на ексклюзивності інгредієнтів, і неповторність подачі. А доповненням ставали гармонійно підібрані за декілька годин до початку зустрічі вина від сомельє та коктейлі від бар-менеджерки.

«Весь проєкт — це виклик для кожного: команди, яка за 2-3 години до початку події починала робити заготовки, і для гостей, які довірилися і відкрилися новому», — розповідає Роман Щурко.

«Я з дружиною відвідав 10 з 12 заходів проекту Chefs Table. Після першої ж вечері нас вразили вдало підібраний формат, невимушена атмосфера та професійних підхід команди ресторану Split. Інтригу створювало те, що меню Chefs Table трималося в таємниці і ми не знали страви кухні якої країни чи регіону будуть приготовані. Кожного разу шеф-кухар Роман та команда ресторану Split перевершували наші і так високі очікування. Вражало розмаїття страв, підхід до їх приготування, вдало збалансоване меню і найголовніше — титанічна підготовка та увага до найменших дрібниць. Окрема подяка та низький уклін шеф-кухарю Роману, який реалізував свій високий талант та досвід у своїх сміливих гастрономічних фантазіях, які для нас ставали шедеврами кулінарного мистецтва. Вдало підібрані вина та коктейлі гармонійно доповнювали досконалі страви. Кожного разу ми поринали у атмосферу тієї країни чи регіону, страви яких ми куштували, завдяки тематичному декору столу. Ми вважаємо, що ресторан Split зі своїм кулінарним лідером Романом Щурком справедливо заслуговують на відзнаку Michelin», — кажуть учасники 10-ти Chef’s Table родина Олега та Софії Диких.

Який Chef’s Table був найвиразнішим у всій серії гастровечорів?

Кожен особливий по-своєму — різні страви, різні люди, різна, але завжди затишна атмосфера ф’южн-ресторану.

По-справжньому вразив вечір, присвячений Великобританії. Все завдяки стереотипам, які існують щодо цієї країни, мовляв, там нічого, крім вівсянки та чаю, немає. Однак шеф-кухар представив страви з Англії, Уельсу, Шотландії та Ірландії. Таким чином смак традиційних закусок, англійського крем-супу та легендарної телятини «Велінгтон» зазвучав по-новому, та ще й в унісон з шотландською волинкою відомого українського волинкаря Євгена Дударя, який приїхав до Львова спеціально заради події.

Загалом складність меню кожного нового гастровечора вражала і саме 12-й Chef’s Table став кульмінацією — тоді шеф-кухар презентував високу кухню і страви з рідкісними інгредієнтами: чорний трюфель, чорна ікра, ікра морського їжака, м'ясо камчатського краба, лобстери, фуа гра тощо. Недаремно гості порівнювали гастрозустрічі у Split з вечерями у ресторанах із зіркою Michelin.

Як можна було потрапити на Chef’s Table?

Слідкувати за анонсами на сторінках Split у соцмережах. Як і страви з меню вечора, так і дати самої події не розголошувалися до останнього. За тиждень до Chef’s Table можна було зарезервувати місця. Однак потрібно було поквапитися, адже подія набула неабиякого розголосу серед поціновувачів гастрономічних експериментів і гурманів міста. Ба більше — деякі гості не пропустили жодного з 12 гастровечорів, що свідчить про високу зацікавленість львів’ян і готовність пробувати невідоме, знайомитися з новим і довіряти професіоналам.

Адже правило проєкту впродовж усього часу лишалося незмінним — ніхто не знає, що буде, але всім відомо, що буде смачно й надзвичайно захоплююче.

«Для мене Chef’s table — це новий та неймовірний досвід. Я не пропустила жодного гастровечору, тому можу об’єктивно оцінити всю серію заходів. Я була надзвичайно вражена рівнем професіоналізму шеф-кухаря закладу. Кожен вечір був особливим, ні одна страва не повторювалася. Найбільш приємно було те, що страви були не з меню, тобто це абсолютно новий гастрономічний досвід та поєднання смаків. Приємно було також те, що не лише страви від шефа занурювали в гастрокультуру країни чи тематики вечора, але й загальна атмосфера та декор закладу. Вражаюче було й те, що до організацій долучилася вся команда Split. Адже кожна страва супроводжувалась або спеціально підібраним вином від сомельє, або розробленим лише під ту страву коктейлем від шеф-барменеси. Щоразу, коли ми збиралися з гостями за столом, ми бачили нове меню і дивувалися. Бо кожної минули зустрічі ми думали, що вона була найкраща. Але кожного наступного разу, ми розуміли, що саме цей вечір буде особливим. Я надзвичайно рада, що була частиною цього проєкту. Дуже рада, що мені вдалось не пропустити жодного вечора. Я приємно вражена наскільки високий рівень є у нас у Львові. Split — це не лише ресторан. Split — це люди, які щиро люблять те, що роблять», — каже учасниця 12-ти заходів Chef’s Table Аліна Репа.

12 гастрономічних експериментів. Десятки страв, які ніколи не повторяться. І безцінний досвід як гостей, так і всієї команди ф’южн-ресторану клубу Split, а зокрема шеф-кухаря Романа Щурка.

«Ми забажали для наших гостей зробити те, чого досі немає у Львові. Ми прагнули показати гастрономію такою, якою бачимо її: цілісною, але без меж. Ми хотіли навчити гостей власне «смакувати», тобто щиро насолоджуватися смаком, а не просто їжею. Ось чому зі Львовом — містом, де з певним упередженням ставляться до гастрономії — стався Chef’s Table», — розповідає кулінарний маестро. І це правда. Проте для всього свій час. Тож Chef’s Table стався вчасно, а це означає, що Львів готовий до гастрореволюції. Можливо, вона відбудеться вже наступного року? Чекаємо...

Як відбувався Chef`s Table, дивіться на сторінці Split в Instagram.