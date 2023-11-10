У п’ятницю, 10 листопада, Чехія і Тайвань підписали угоду про спільну роботу з відбудови енергосистеми України. Про це повідомила агенція Reuters.

Зазначається, що країни домовилися про спільну роботу над відновленням водних та енергетичних систем України.

«Ми дуже раді, що Україну, яка захищає нас, разом із нами підтримує наш великий союзник і друг – Тайвань», – сказав уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копєчний.

За словами заступника МЗС Тайваню Роя Лі заявив, його країна розширюватиме допомогу і в інших сферах, щоб сприяти відновленню нормального життя, «якщо Україна наблизиться до остаточної перемоги».

Раніше українські інженери пройшли спеціальний курс у Великій Британії, щоб навчитися захищати критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників і ракет.

Навчання має покращити здатність України захищати свою критичну інфраструктуру від російських атак та навчить, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захиститися від російських атак.