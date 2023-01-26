Чехія отримала першу компенсацію в розмірі 6,5 млн євро з фонду Європейського Союзу за військову техніку, передану Україні, повідомив «Укрінформ» з посиланням на Міністерство оборони Чехії.

«На рахунок міністерства оборони Чеської Республіки надійшов перший платіж у розмірі 6,5 мільйона євро від Європейського Союзу як компенсація за доставлені Україні військові матеріали. Ці компенсації здійснюються через Європейський фонд миру (EPF), який слугує для фінансування пріоритетів ЄС у сфері оборони та безпеки. Подальші суми будуть виплачуватися Чеській Республіці поступово в наступні роки», – йдеться в повідомленні.

В ньому наголошується, що допомога Україні була одним із пріоритетів міністерства оборони під час головування Чехії в Раді ЄС.

«Підтримка України є нашим стратегічним інтересом, і ми хочемо продовжувати її у співпраці з нашими союзниками. Я ціную, що навіть ЄС не вагався і відразу після початку російської агресії залучив фінансові ресурси з Європейського інструмента миру для підтримки своїх членів, які допомагають Україні», – заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

EPF був створений для фінансування місій і операцій ЄС, а також для стабілізації країн-партнерів у європейському сусідстві. 28 лютого 2022 року Рада ЄС вирішила, що кошти з EPF також мають бути спрямовані на компенсацію тим країнам, які постачають Україні військову техніку, і виділила для цього перші 500 млн євро. Згодом було схвалено ще кілька пакетів фінансової підтримки від EPF, що довело загальну суму компенсації до 3,1 млрд євро.

У такий спосіб Європейський Союз вперше у своїй історії фінансово підтримує постачання зброї та боєприпасів.