Чехія послаблює карантин, який запровадила ще наприкінці жовтня

Через поступове покращення ситуації із пандемією коронавірусу Чехія з наступного тижня послабить карантинні обмеження, які запровадилa більше місяця тому. Про це у неділю, 29 листопада, повідомило чеське видання Irozhlas із посиланням на рішення уряду країни.

З четверга, 3 грудня, відновлять роботу ресторани, магазини та інші заклади. Утім, і вони працюватимуть з обмеженнями. Ресторани зможуть пропускати відвідувачів лише на 50% від місткості, а музеї та галереї лише 25%. Водночас театри та кінотеатри залишаться закритими.

Також скасують комендантську годину та дозволять збиратися у більшій кількості – на вулиці до 50 осіб, а у приміщеннях до 10.

До слова, за минулу добу у Чехії виявили 1708 нових випадків захворювання на Covid-19. З початку пандемії на коронавірус захворіли близько 519 тис. осіб

Нагадаємо, що Чехія оголосила локдаун ще 21 жовтня. Це була друга країна ЄС, яка повернула жорсткий карантин.