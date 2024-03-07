Чехія скасувала консультації зі Словаччиною через розбіжності у поглядах на війну в Україні
Проведення традиційних міжурядових засідань відкладено на невизначений час
На знак незгоди зі зовнішньополітичним курсом сусідньої Словаччини влада Чеської Республіки відклала не невизначений термін чергове спільне засідання кабінетів міністрів. Про це у ніч на 7 березня повідомило ВВС.
Про відкладення не невизначений термін міжурядових консультацій між обома державами також повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
«Співпраця зі Словаччиною є важливою, і в наших інтересах мати найкращі відносини. Однак не можна ігнорувати принципові розбіжності в ключових питаннях зовнішньополітичної тематики, наприклад зустрічі глави МЗС Словаччини з главою МЗС Росії. Тому ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки в найближчі тижні. Ми вирішили перенести заплановану зустріч, про що вже повідомили словацьку сторону», – написав він у соцмережі Х.
Як повідомляється, напруженість між обома державами виникла після того, як голова словацького МЗС Юрай Бланар зустрівся з главою МЗС Росії Сєргєм Лавровим. Через це офіційна Братислава зазнала нищівної критики з боку свого сусіда.
Натомість словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи «з усіма чотирма кутами земної кулі».
ВВС нагадує, що політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна. У той момент, коли словацький прем'єр Роберт Фіцо говорить про свої симпатії до Росії та наполягає на переговори з Владіміром Путіним, влада Чехії виступила ініціатором термінової закупівлі 800 тис. снарядів для ЗСУ та вимагає повного виведення російських військ з української території.
Зауважимо, що глави МЗС Словаччини та Росії Юрай Бланар і Сєргей Лавров зустрілися та на дипломатичному форумі в турецькій Анталії минулого тижня. В уряді Словаччини Роберт цю зустріч назвали прикладом «збалансованої зовнішньої політики». Водночас президентка республіки Зузанна Чапутова заявила, що ця зустріч «не наблизила нас до справедливого миру в Україні, в яку Росія незаконно та невиправдано вдерлася».