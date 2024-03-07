Чехія та Словаччина посварилися через Україну

На знак незгоди зі зовнішньополітичним курсом сусідньої Словаччини влада Чеської Республіки відклала не невизначений термін чергове спільне засідання кабінетів міністрів. Про це у ніч на 7 березня повідомило ВВС.

Про відкладення не невизначений термін міжурядових консультацій між обома державами також повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

«Співпраця зі Словаччиною є важливою, і в наших інтересах мати найкращі відносини. Однак не можна ігнорувати принципові розбіжності в ключових питаннях зовнішньополітичної тематики, наприклад зустрічі глави МЗС Словаччини з главою МЗС Росії. Тому ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки в найближчі тижні. Ми вирішили перенести заплановану зустріч, про що вже повідомили словацьку сторону», – написав він у соцмережі Х.

Як повідомляється, напруженість між обома державами виникла після того, як голова словацького МЗС Юрай Бланар зустрівся з главою МЗС Росії Сєргєм Лавровим. Через це офіційна Братислава зазнала нищівної критики з боку свого сусіда.

Натомість словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи «з усіма чотирма кутами земної кулі».

ВВС нагадує, що політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна. У той момент, коли словацький прем'єр Роберт Фіцо говорить про свої симпатії до Росії та наполягає на переговори з Владіміром Путіним, влада Чехії виступила ініціатором термінової закупівлі 800 тис. снарядів для ЗСУ та вимагає повного виведення російських військ з української території.

Зауважимо, що глави МЗС Словаччини та Росії Юрай Бланар і Сєргей Лавров зустрілися та на дипломатичному форумі в турецькій Анталії минулого тижня. В уряді Словаччини Роберт цю зустріч назвали прикладом «збалансованої зовнішньої політики». Водночас президентка республіки Зузанна Чапутова заявила, що ця зустріч «не наблизила нас до справедливого миру в Україні, в яку Росія незаконно та невиправдано вдерлася».