Чехія приєднується до низки інших європейських держав, які повернулися до України

Міністерство закордонних справ Чехії ухвалило рішення відновити роботу Генерального консульства Чеської Республіки у Львові. Про це повідомляє «Укрінформ».

Як розповіли в МЗС країни, міністр Ян Ліпавський вирішив відновити роботу Генконсульства Чеської Республіки у Львові. Таким чином Чехія приєднується до низки інших європейських держав, які повернулися до України.

«Наш моральний обов’язок – підтримувати Україну якнайбільше. Наша дипломатична присутність в Україні сприймається українцями як сильний жест підтримки», – сказав Ліпавський.

Повернення до Львова, за його словами, важливе для Чехії як з практичних, так і з символічних причин. Чеські дипломати мають можливість допомогти на місці, а повертаючись в Україну, Прага посилає сильний сигнал Росії та союзникам.

Поки що чеські дипломати працюватимуть у Львові в обмеженому режимі та не надаватимуть візових послуг. Їх головним завданням буде консульська допомога громадянам Чехії та моніторинг ситуації в Україні.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня посольство Чеської Республіки в Україні повернулося до Києва та відновило роботу.