Мобільні комплекси ППО мають здешевити вартість відбиття атак іранських дронів на енергетичні об'єкти України

Чехія погодилась на виготовлення для потреб України мобільних комплексів ППО, які можуть використовуватись для боротьби з іранськими дронами, які використовує російська армія. Скорострільні кулемети встановлюватимуть на модифіковані позашляховики Toyota, а профінансують цей проект Нідерланди та США, повідомляє сайт «Бабель» з посиланням на Ceske Noviny.

Мова йде щонайменше про сотню модифікованих позашляховиків Toyota, оснащених кількома такими кулеметами.

Проект ініційований в рамках відповіді на російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Видання зазначає, що ракети протиповітряної оборони, які Україна використовує проти іранських дронів, у рази дорожчі за ці безпілотники. Тому після консультацій з Україною та чеською військовою промисловістю Чехія запропонувала Нідерландам участь у проекті створення позашляховиків, які оснащені великокаліберними кулеметами. Використання боєприпасів для таких комплексів у збитті БПЛА значно дешевші.

Проект ґрунтується на тих же принципах, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, усе координує Міноборони Чехії. Модернізацію та поставки танків забезпечує чеська компанія.

Нагадаємо, що на початку лютого стало відомо, що Росія та Іран нарощують співробітництво для будівництва на території РФ заводу з виробництва безпілотників Shahed. На ньому планують виготовити щонайменше 6 тис. безпілотників для війни в Україні.