До тимчасово окупованого Луганська прибула чергова команда іранських інструкторів для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотників. Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

За даними ОВА, до Луганська й Лисичанська також прибула частина з 200 російських медиків, які працюватимуть у військових шпиталях.

Встановлено, що в тимчасово захопленому Довжанську загарбники переобладнали у шпиталь для важкопоранених міську центральну багатопрофільну лікарню, працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров.

Більшість медичних закладів на тимчасово захоплених територіях Луганської області, за інформацією ОВА, закрита для цивільних. Людей, які потребують госпіталізації, відправляють у сусідні регіони HA. Так, днями на планове лікування до ростовської області були доправлені 20 мирних жителів.

«Пацієнтам вкрай незручно і важко. Втім, зручно бойовикам та їх командуванню», – зауважили в обладміністрації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран таємно переправляє до Росії нові типи вдосконалених бойових безпілотників-бомбардувальників великої дальності.