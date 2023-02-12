Іран таємно переправляє до Росії нові типи вдосконалених бойових безпілотників-бомбардувальників великої дальності, пише в неділю, 12 лютого, британське видання The Guardian.

Для контрабандного постачання в Росію нових типів удосконалених бойових безпілотників великої дальності Іран використовує морський транспорт і літаки державної авіакомпанії, повідомили журналісти з посиланням на свої іранські джерела.

Як йдеться в публікації, щонайменше 18 безпілотників було передано Росії після візиту російських військових та технічних фахівців до Тегерана у листопаді 2022 року. Під час цієї поїздки представники країни-агресора відібрали шість безпілотників Mohajer-6 з радіусом дії близько 200 км та здатністю нести по чотири ракети (по дві під кожним крилом), а також 12 безпілотників Shahed-191 та Shahed-129, які можуть завдавати удари ракетами класу «повітря-земля».

Як наголошується в матеріалі, цього разу йдеться не про дрони-камікадзе (як-от Shahed-136), а про безпілотники, які призначені для скидання бомб та повернення на базу.

Нагадаємо, 5 лютого видання The Wall Street Journal писало, що Росія та Іран погодили створення на території Росії заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе. Планується, що він має виготовити шість тисяч дронів у найближчі роки. Утім наразі навіть немає інформації про те, коли почнеться будівництво такого заводу.