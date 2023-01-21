Чехія не готова передати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72

Міністерство оборони Чехії заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини як компенсація за поставлені Києву танки Т-72 радянського зразка. Про це йдеться у заяві міноборони Чехії, пише «Європейська правда».

«Іноземні ЗМІ повідомили, що Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України. Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсації за допомогу Україні», – йдеться у заяві.

У міністерстві заявили, що нічого подібного не обговорювалося і на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн, де представники п'яти десятків країн обговорювали подальшу військову підтримку України.

«Так само неправдивими є припущення, що Чехія отримає американські танки Abrams замість танків Leopard», – заявили у відомстві.

Раніше німецьке видання FAZ повідомило, що Чехія та Словаччина можуть передати Україні отримані від Німеччини танки Leopard 2. Йдеться приблизно про 30 одиниць.