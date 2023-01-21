Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard
Раніше ЗМІ повідомляли, що Чехія та Словаччина нібито можуть передати Україні отримані від Німеччини танки Leopard 2
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Міністерство оборони Чехії заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини як компенсація за поставлені Києву танки Т-72 радянського зразка. Про це йдеться у заяві міноборони Чехії, пише «Європейська правда».
«Іноземні ЗМІ повідомили, що Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України. Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсації за допомогу Україні», – йдеться у заяві.
У міністерстві заявили, що нічого подібного не обговорювалося і на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн, де представники п'яти десятків країн обговорювали подальшу військову підтримку України.
«Так само неправдивими є припущення, що Чехія отримає американські танки Abrams замість танків Leopard», – заявили у відомстві.
Раніше німецьке видання FAZ повідомило, що Чехія та Словаччина можуть передати Україні отримані від Німеччини танки Leopard 2. Йдеться приблизно про 30 одиниць.