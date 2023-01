Країни, які мають німецькі танки Leopard 2, можуть розпочати навчати українських військових користуватися ними. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Голосу Америки».

Домовленостей про навчання було досягнуто завдяки ініціативам Польщі щодо передачі Україні танків Leopard та Великої Британії щодо Challenger.

«Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють танками Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися», – сказав Резніков.

Міністр висловив надію, що Німеччина «у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення» щодо можливої надати танки.

«Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні програми на Leopard 2», – додав він.

Також міністр оборони України повідомив у Twitter про «відверту розмову» стосовно танків зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Congratulated DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the Government and the people for their military assistance to and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos