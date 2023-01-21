Українські військові почнуть навчання на німецьких танках Leopard
Домовленостей було досягнуто завдяки ініціативам Польщі щодо передачі Україні німецьких танків
Країни, які мають німецькі танки Leopard 2, можуть розпочати навчати українських військових користуватися ними. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Голосу Америки».
Домовленостей про навчання було досягнуто завдяки ініціативам Польщі щодо передачі Україні танків Leopard та Великої Британії щодо Challenger.
«Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють танками Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися», – сказав Резніков.
Міністр висловив надію, що Німеччина «у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення» щодо можливої надати танки.
«Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні програми на Leopard 2», – додав він.
Також міністр оборони України повідомив у Twitter про «відверту розмову» стосовно танків зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
Congratulated DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023
We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.
I also thanked the Government and the people for their military assistance to and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos
«Продовження буде», – написав Резніков.
Нагадаємо, що Польща та інші країни ЄС і НАТО не проти передати власні танки Leopard, але для цього їм потрібен дозвіл країни-виробника, тобто Німеччини. За даними МЗС України, вже 5 країн готові передати Україні свої Leopard.